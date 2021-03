Drama på scenen: - Jeg tænkte 'shit'

Det var en dramatisk tur på 'X Factor'-scenen for den 15-årige Lucca fredag aften, da det gik løs med andet liveshow.

Lige da det blev hendes tur til at give den gas - og porten skulle køres op - svigtede teknikken nemlig.

Hjemme i stuerne kunne man på skærmen følge med, mens den rutinerede værtinde Lise Rønne gik på scenen og forklarede, at sådan noget jo altså kunne ske, når man sendte live, og at der var en smule problemer med porten, der skulle indikere, at det nu var Luccas tur til at synge.

Det tog den unge kvinde dog i stiv arm, og da værten spurgte, om hun var okay, lød det klart og tydeligt, at det var hun skam.

Det var dog noget af et chok, fortæller Lucca til Ekstra Bladet efter showet fredag.

- Jeg tog det meget roligt. Jeg var lidt bekymret i starten. Jeg var sådan 'shit man', fortæller hun om den dramatiske entré på scenen.

- Jeg tænkte, at det var lidt pinligt, når jeg sådan kom skævt ind på scenen.

Der var dog ingen tvivl om, at Lucca kunne sit kram. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det er så uretfærdigt

Fantastisk kritik

Det var dog ikke noget, der påvirkede hendes optræden. Den fik fuld smadder med 'Fire on Fire' af Sam Smith.

Lucca var da også en af dem, der fik allerbedst kritik efter sin optræden.

Alle dommerne var i svime over, hvor flot hun ramte tonerne og det sceneshow, hun havde med sig,

- Jeg er mega glad og tilfreds, men også ret træt nu, lyder det fra Lucca efter den anden gang på scenen.

Raser mod Oh Land: 'Har du tabt sutten?'

Du kan se 'X Factor' hver fredag klokken 20.00 på TV 2.

De er tonedøve: Skandale i 'X Factor'