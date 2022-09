Drama til premiere: Afviser fuldstændig

Filminstruktør Olivia Wilde har i den seneste tid været genstand for massivt fokus.

Ikke på grund af resultatet af hendes arbejde med 'Don't Worry Darling', der mandag har premiere på Venedig Film Festival, men på grund af det drama, der angiveligt har udspillet sig bag kameraet.

Til pressemødet på filmen mandag formiddag afviste Olivia Wilde dog fuldstændig at svare på spørgsmål om de mange rygter og skriverier om filmen.

Det skriver medier som Deadline og Variety, der var til stede på pressemødet.

- Når det kommer til alt det tabloide sladder og larmen derude, så fodrer internettet sig selv. Jeg føler ikke, at jeg skal deltage i det. Det har fået tilstrækkeligt med næring, sagde hun i følge medierne, da hun blev spurgt til, hvorfor Florence Pugh, der spiller filmens kvindelige hovedkarakter, ikke var til stede på pressemødet.

I stedet holdt hun sig til historien om, at Florence Pughs manglende tilstedeværelse skyldes travlhed.

Med til pressemødet var (fra venstre) Harry Styles, Gemma Chan, Chris Pine og Olivia Wilde. Foto: Tiziana Fabi/Ritzau Scanpix

Meget negativitet

En der dog var til stede, var popstjernen Harry Styles, som spiller den mandlige hovedkarakter i filmen. Til pressemødet forholdt han sig til de mange negative røster på sociale medier, der har angrebet hans evner som skuespiller.

- Der er meget negativitet (på sociale medier, red.). Det er ret tydeligt for enhver at se. Men det er altid vigtigt at huske på, at der også sker positive ting i verden på grund af det (sociale medier, red.), sagde han.

Styles satte også ord på samspillet mellem musik og skuespil.

- Musik og skuespil er hinandens modsætninger på mange måder. Det er en meget personlig ting at lave musik, og der er aspekter inden for skuespil, hvor man kan trække på den erfaring, men for det meste lader man jo som om, at man er en anden. Det er, hvad jeg synes er sjovest ved det, sagde han og tilføjede:

- Det, jeg kan lide ved skuespil, er, at jeg føler, at jeg ikke aner, hvad jeg laver.

Du kan læse meget mere om dramaet i kulissen på 'Don't Worry Darling' her.

