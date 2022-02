Drama: Udvandrer i protest

- Når I alligevel ikke kan hjælpe mig, så kan jeg lige så godt give op.

Sådan slutter det nyeste afsnit af 'Luksusfælden', hvor vi møder Heine, som har opbygget sig en kæmpemæssig gæld. Selv tror Heine, at han skylder omkring 500.000 kroner, men han finder til sin store overraskelse ud af, at gælden er dobbelt så stor, nemlig på hele 903.000 kroner.

Fortiden spænder derfor ben for drømmen om hus og dyr sammen med kæresten Maria og deres fælles barn.

Da eksperterne spørger ind til, hvad alle pengene er brugt til, svarer Heine, at han ikke helt ved det.

- Jeg har jo brugt pengene på et eller andet tidspunkt. Nogle biler og indskudslån, og resten ved jeg ikke.

19.400 kr. i gæld hver måned

Heines store gældsproblem er også blevet værre med tiden, da han ikke har afdraget mere end 500 kr. om måneden og derfor har 19.400 kr. i misligholdt gæld hver måned.

På grund af den massive gæld er hans kone Maria også ved at være godt træt af, at Heine ikke får styr på det økonomien, og vil under ingen omstændigheder inddrages i hans gældsproblemer. Eksperterne lægger dog vægt på at, de bliver nødt til at arbejde sammen.

Heine fortæller Maria, at han afdrager på sin gæld hver måned, men det er ikke sandt. Foto: TV3

Samarbejdet mellem Heine og Maria lykkes ikke, og Heine formår heller ikke at overholde det budget, eksperterne har lagt for ham. Eksperterne konkludere derfor, at de ikke kan hjælpe Heine.

- Vi håber, at Maria kan være den, der kan hjælpe Heine på vej, fordi hvis Heine nogensinde skal være gældfri, så kræver det virkelig et samarbejde, og Heine har tydeligvis ikke kunnet styre det - samlet set kunne vi have sparet Heine for 341.000 kroner, hvis vi havde lagt budget og forhandlet med kreditorer, altså en tredjedel af gælden.

Efter eksperternes udtalelser udvandrer Heine og ønsker ikke at tale med 'Luksusfælden' mere.

- Jeg ser ikke nogen grund til, at I er her. I gider ikke hjælpe alligevel, og I kan ikke hjælpe mig. Lige meget, hvad jeg siger eller gør, er det ikke godt nok.

Eksperterne ender med at forlade Heine uden en væsentlig ændring for Heines fremtidige økonomi.

Du kan se mere om Heines økonomi i aftenens program, der sendes klokken 20 på TV3.