Drama ved 'Årets Bryster': - Jeg har selv betalt

Ingen Reality Awards uden drama.

Ved dette års uddeling af 'Årets Bryster' vandt Singletown-deltageren Christel Trubka den eftertragtede pris blandt realitystjernerne.

Men den glæde prøvede ekskæresten Teitur Skoubo altså at slå lidt skår i, da han rejste sig op for at råbe, at det altså var ham, der havde betalt for brysterne.

Det kan Christel dog afvise over for Ekstra Bladet.

- Ja, jeg hørte godt, at han sagde det, men det er altså ikke rigtigt, jeg har selv betalt for dem, lyder det.

Glad for sin krop

Og den unge kvinde er skam stolt og glad for at have vundet.

- Man skal gøre, hvad man har lyst til med sin krop, og jeg synes, det er okay, at man bliver hyldet for den, siger hun med et grin.

Det var bestemt en glad Christel, der vandt prisen. Foto: Anthon Unger

Christel er ikke den eneste, der hylder sin krop. Hun havde nemlig også sin mor med, der stolt filmede datteren, der viste prisen frem.

Christel var dog den eneste af de nominerede i kategorien, der var mødt op til prisoverrækkelsen.

- Christel. Hvad tænker du om at vinde i en kategori, hvor ingen af de andre er dukket op?

- Er de ikke? Hvad fanden? Det er da for dårligt. Man er da nødt til at komme, hvis man er nomineret. Men det tager intet fra min sejr, griner hun.

Christel og Teitur vandt også 'Årets Øjeblik' for deres deltagelse i Singletown.

Onsdag aften løber Reality Awards 2021 af stablen på Docken i København. Ekstra Bladet giver dig adgang til alt det eksklusive indhold og er med hele vejen - både under rød løber, showet og efterfest. Du kan se hele showet her.