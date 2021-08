Dramaet fortsætter: Afvist og blokeret

Bølgerne gik højt, og den akavede stemning var åbenlys, da parrene fra 'Love is blind' mødtes ved en genforening, der lige nu kan ses på Netflix.

Her skulle de tidligere deltagere i dating-eksperimentet mødes igen for at fejre de to par, der har været gift to år.

Men det blev hurtigt en akavet affære, da deltageren Jessica Batten skulle hilse på Matt og Amber Barnett, som bestemt ikke var glade for at se hende.

Det fortæller hun til ET Online.

- Det var virkelig svært at se programmerne, da de blev sendt. Men jeg må sige, at jeg er stolt af mig selv, og at jeg havde modet til at dukke op. Det var en stor beslutning for mig. Jeg ville egentlig bare beholde showet i fortiden, men jeg følte, at jeg gerne ville fortælle min historie til seerne.

Jessica, der blev meget forelsket i Matt Barnett under showet, prøvede at gøre det godt igen mellem de to og også Barnetts kone, Amber, ved at give dem en bryllupsgave.

Matt Barnett valgte dog at nægte at acceptere gaven og gjorde det akavet for alle, der stod omkring dem.

- Jeg havde virkelig ikke forventet det. Det overraskede mig, fortæller Jessica og afslører, at hun faktisk endte med at tage gaven med hjem og beholde den selv. Dermed fik Matt og Amber altså ikke de Tiffany-champagneglas, hun havde købt til dem.

- Jeg ved godt, de ikke er mine største fans. Men jeg følte, at jeg skulle tale med dem og fortælle dem, at jeg er glad på deres vegne. Jeg har arbejdet gennem alle mine følelser. Jeg er blevet hængt ud i pressen, og jeg er kommet videre fra det. Så ja, jeg gav dem en gave, og jeg havde ikke forventet reaktionen. Det var det mest akavede øjeblik i mit liv. Han ville bare ikke tage imod den. Det var pinligt, fortæller hun.

Matt og Amber havde ingen intentioner om at tale med Jessica igen. Foto: Getty Images

Ny kæreste

Jessica indrømmer, at hun ikke har haft nogen som helst kontakt med parret efter festen.

- Jeg har ikke noget information om dem, og de har blokeret mig på sociale medier, så jeg følte ikke rigtig, jeg havde en måde at kontakte dem på. De har blokeret mig, så jeg ikke kan se, hvad de slår op. Jeg har dog ikke noget negativt at sige til dem. Forhåbentlig kan de nå til en accept af, at jeg eksisterer.

Jessica var i programmet sammen med Mark, men de to kunne ikke få det til at fungere.

Efter programmet har Mark fundet sig en kæreste, som han har fået et barn med og er forlovet med.

Jessica har også fundet en kæreste, som hun bor sammen med i Los Angeles.

