Dramatisk afslutning: Bejler skrider selv

De tre piger Nynne, Helene og Lea sidder på kanten af deres stole og venter spændt på, at Christian skal komme. I ugens nye afsnit skal landmanden nemlig fravælge en af pigerne i datingprogrammet.

Inden den 30-årige landmand kommer godt i gang, bliver han dog afbrudt af Nynne, der vil sige noget først.

Hun vil nemlig ikke være med længere og melder sig ud i konkurrencen om at vinde Christians hjerte.

En beslutning, som landmanden bestemt ikke havde set komme.

Her kan man se Christian hygge sig sammen med Helene, Nynne og Lea. Foto: TV 2

- Det er træls, at der er en af dem, der smutter, fordi det havde været sjovere, hvis jeg selv fik lov til at tage den beslutning, men på den anden side var jeg afklaret med den begrundelse, hun kom med, siger landmanden og tilføjer:

- Man ser ikke den del i programmet, men Nynne har stået i den situation, hvor det var hende og en anden, der stod tilbage som de sidste, to gange, og det havde hun det bare så skidt med.

Stor respekt

Selvom Christian ikke har det supernemt med Nynnes beslutning om at forlade gården, har han alligevel fuld forståelse for den.

- Jeg har stor respekt for hendes udmelding, fordi det er et spørgsmål om kemi mellem to mennesker. Det handler ikke bare om, at jeg alene skal vælge, hvem jeg kunne tænke mig at være sammen med, uddyber Christian.

- På en måde var jeg lettet over, at jeg ikke selv skulle stemme en pige hjem og gøre hende ked af det, fortsætter han.

Nynne har meldt sig ud af 'Landmand søger kærlighed', og derfor står den nu mellem Helene og Lea. Foto: TV 2

