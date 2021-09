Dramatisk afslutning: Skrider selv

Afgørelsens time er kommet. Emil Bay Mortensen skal vælge endnu en kvinde fra i datingprogrammet for landmænd, som p.t. sendes på TV 2.

- Jeg kan desværre kun vælge to af jer til at blive resten af ugen, starter Emil Bay Mortensen og kigger rundt på de tre kvinder.

- Den første, jeg gerne vil spørge ...

I samme øjeblik afbryder Augusta Krarup landmandens tale og forklarer, at hun er klar til at tage hjem.

Hvis forbavselsen havde et ansigt, ville det være Emils lige nu.

- Lige i øjeblikket var jeg overrasket, fordi jeg havde ikke set den komme, at hun ville trække sig, siger den 26-årige landmand til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Augusta er meget sjov at være sammen med, men jeg var lettet over, at hun valgte at trække sig, fordi jeg havde alligevel tænkt, at jeg skulle vælge hende fra.

Emil indrømmer, at han og Augustas forhold var mere på et venskabeligt plan end romantisk, så det gør ham ikke noget, at hun ikke ville fortsætte.

De valgte os fra

Inden Emil skal stemme en af kvinderne hjem, er stemningen i huset i forvejen trykket i det nye afsnit af 'Landmand søger kærlighed'.

Emil har nemlig siddet oppe om natten og talt med én af kvinderne, uden de andre to var til stede.

Den unge landmand mener ikke selv, at han har behandlet de to andre kvinder uretfærdigt ved at tilbringe hele natten alene med Melissa.

- Der var ikke nogen, der blev sendt i seng. Faktisk var Melissa og jeg også på vej i seng, så det var tilfældigt, at det skete. Alle var velkommen til at blive oppe, og jeg føler ikke, at jeg valgte Melissa til, men mere de to andre kvinder, der valgte os fra.

Når det så er sagt, afslører Emil, at han allerede på det her tidspunkt har en favorit.

- Jeg har en i tankerne, som skiller sig ud, siger han bestemt.

'Landmand søger kærlighed' vises på TV 2 tirsdag klokken 20 og kan også ses på TV 2 Play.

