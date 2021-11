Dramatisk exit: Føler sig overset

Det er svært at give lige meget opmærksomhed til alle, når man dater tre kvinder på én gang.

Sådan er det også for 73-årige Svend Erik Paulsen, der uge efter uge skal vurdere, hvem af de tilbageværende bejlere der har potentiale til at blive hans store kærlighed i 'Landmand søger kærlighed'.

I det 12. afsnit skal sønderjyden sende en af de tre kvinder hjem, så jagten forhåbentlig snævres ind og bliver nemmere for landmanden.

Men det er lettere sagt end gjort, for inden Svend Erik får lov til at tilkendegive sin beslutning om, hvem han gerne vil sende hjem, vælger 69-årige Mary-Ann at afbryde ham med en skelsættende bemærkning.

'Svend, det får du ikke lov til at bestemme. Jeg har bestemt, at jeg tager hjem,' siger Mary-Ann prompte og forklarer det med, at hun ikke får opmærksomhed nok af landmanden.

Landmanden ville selv have stemt hende hjem, hvis Mary-Ann ikke havde taget beslutningen for ham.

Da Ekstra Bladet fanger Svend Erik over telefonen til en snak om, hvad han tænker om Mary-Anns exit, er han ikke i tvivl om sin holdning.

- Jeg synes ikke, jeg har gjort forskel på kvinderne, men det har Mary-Ann åbenbart følt. Men hun holdt sig selv tilbage og gjorde ikke en indsats. Det kan være, at hun har følt, at det alligevel ikke blev os, og så vil hun selv melde sig ud, inden jeg nåede at gøre det, siger landmanden og fortsætter:

- Det var sådan set også hende, jeg ville have stemt hjem, så det gjorde det lidt lettere for mig. Kemien var der ikke mellem os, derfor har jeg det fint med, at hun sagde fra.

Var ikke i tvivl

Selvom Svend Erik får sig lidt af en overraskelse i ugens afsnit af datingprogrammet, gør bejlerens pludselige exit ikke stort indtryk på ham, og det er der en helt særlig grund til.

- Der er ingen tvivl om, hvem jeg vil vælge på det her tidspunkt. Overhovedet ikke. Vi klikker så godt sammen og kemien passer, men der er alligevel et stykke til, at vi kan blive kærester, afslører han.

Flere af 'Landmænd søger kærlighed'-deltagerne har haft heldet med sig i kærligheden, siden programmet sluttede. Læs om det her.