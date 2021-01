Dramatisk fødsel: Det så du ikke på tv

At lade sig følge i 18 år af et tv-hold og at træffe beslutningen på sit ufødte barns vegne er noget, der har krævet mange overvejelser for parret.

- Det er en stor beslutning at tage på Louies vegne, men vi har begge to set 'Årgang 0', og vi synes, det er blevet vist på en fin måde. Man bliver ikke udstillet, og det er en rigtig fed måde at vise vores historie, for hvis man ikke havde det på film, havde man jo glemt halvdelen af det, der for eksempel er sket her det første år, siger Maria.

- Hvad tænker I om, at Louie måske en dag kan være træt af at være med i programmet?

- Man må prøve at snakke med ham om det, hvis der kommer en dag, hvor han ikke synes, det er fedt, men vi tænker jo også, at han vil være vant til det, fordi han vokser op med det. Og det føles jo næsten som en ekstra familie med alle de søde mennesker, som er omkring en hele tiden, siger Daniel.

- Der er jo meget debat om bare det at lægge billeder af sine børn på sociale medier, og det her er jo 'next level'. Hvad er jeres overvejelser om det?

- Jeg synes ikke, man skal ikke se på det sådan. Det er vores familie, der har valgt at gøre det på denne her måde, og det er jo de samme ting, vi havde gjort, hvis ikke det var blevet filmet. Der er jo som sagt også mange, der deler billeder af deres børn på nettet, siger Daniel.

- Hvad tænker I om, at jeres familie nu bliver offentlige personer eller nærmest kendte?

- 'Årgang 0' har jo haft stor succes, men vi ved jo ikke, hvordan det her bliver taget imod. Daniel er meget afslappet omkring det, og jeg har nok været lidt mere nervøs i forhold til de reaktioner, der kommer. For man ved jo, at der vil komme nogle negative reaktioner i forhold til, at vi har truffet den her beslutning på vores barns vegne, siger Maria.