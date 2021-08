Drengerøve fra ny tv-serie: Alle unge vil jo gerne feste og score

Fire gutter, masser af fester, én lejlighed og fars kreditkort i hånden.

Det er opskriften på den nye serie 'Fars Drenge', som er den danske version af en norsk hitserie ved navn 'Hvite Gutter'.

Kanal 5 og Discovery+ har lagt op til 10 afsnit, hvor man ikke kan andet end at grine af og med de fire finurlige drengerøve, som har hovedrollerne i serien.

De fire bedste venner, spillet af Allan Hyde, Lue Støvelbæk, Alexander Clement og Aske Bang, nærmer sig de 30 år, men har på en eller anden måde siddet fast efter gymnasiet, så de fortsat kun går op i fest og farver.

Intenst sammenhold

Ekstra Bladet har talt med to af gutterne, Allan Hyde og Aske Bang, og de fortæller, at de privat ikke helt minder om de figurer, de skal portrættere.

- Jeg 31 år og har kone og barn, så jeg skulle da lige ind i rollen, siger Allan Hyde, som mange vil kende fra blandt andet julekalenderen 'Juleønsket', der blev genudsendt i julen 2020.

Han har været glad for at have været en del af 'Fars Drenge', fordi han aldrig har boet sammen med andre end familien, så det sammenhold, drengene fik i serien, var så intenst, at han nu føler, han har oplevet at bo i et mindre kollektiv.

Aske Bang på 33 år er fuldstændig enig. Han er en smule mere ungkarl end Allan, men har heller aldrig boet flere sammen.

- Det er jo et partykollektiv. Jeg kan godt lide at feste og at der er gang i den, men min karakter er faktisk den stille af de fire, så det er lidt sjovt. Hvis rollerne var byttet om, så havde vi mindet mere om vores egen figur, griner Aske Bang.

Artiklen fortsætter under billedet...



De har filmet intensivt i to måneder og det har gjort, at drengene også i virkeligheden har fået et rigtig tæt venskab. Foto: Henning Hjorth

Fra Vedbæk til Sydhavnen

Både Aske Bang og Allan Hyde har nydt at være en del af serien, hvor de har skullet skeje ud, feste og bare slå sig løs med 'fars' kreditkort helt uden bekymringer i livet.

- Vi filmede jo i rigtige menneskers lejligheder, og på et tidspunkt var vi i en kæmpe millionvilla i Vedbæk, hvor dem, der normalt bor i huset, også var der. Da fik vi lige en fornemmelse af, hvordan det er at være rigmænd i virkeligheden, fortæller Aske Bang med et smil.

Efter optagelserne i Vedbæk kunne han så med egne ord cykle hjem til sin lille lejlighed i den gamle del af Sydhavnen.

- Hjem på på en rusten cykel for at spise pasta med pesto, griner han.

Men selvom Allan Hyde og Aske Bang lever et helt andet og mere ydmygt liv til daglig, så er Aske Bang i i tvivl om, hvorvidt forventningerne til en god aften hos dem selv som privatpersoner er helt magen til 'Fars Drenge'-karakterernes.

- Vi står i kontrast, men uanset om man er rig eller fattig, så vil unge mennesker jo i bund og grund det samme. De vil gerne have det sjovt, de vil gerne feste, de vil gerne score nogen og være sammen med nogen. Og det er jo også det, vores karakterers mål er: At have det sjovt og score nogle damer. Det er jo det, vi vil, fortæller han med et smil.

Serien 'Fars Drenge' får premiere 9. august.