Drømmer sig tilbage til Danmark

Emil Midé Erichsen har det helt fint med, at coronakrisen har 'tvunget' familien til at rejse rundt i det danske farvand

Sidste år kunne tv-seerne igen opleve Mikkel Beha Erichsen og resten af familien på sejltur - blandt andet med royalt besøg fra kronprins Frederik - i programserien 'Kurs mod danske kyster'.

Og der er mere på vej. Familien er igen af sted på tur for at optage til den kommende sæson.

Normalt kan man finde den rejseglade familie på den anden side af ækvator, men coronakrisen har sat en stopper for de mange og lange rejser.

Er vild med Danmark

Selvom det er knapt så eksotisk i det danske farvand, så er Emil Midé Erichsen stærkt tilfreds med familieturene rundt i Danmark. Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes på ingen måde, at det er synd eller træls for os, at vi ikke kan rejse nogen steder hen. Jeg synes nærmere, at det er vildt dejligt at genopleve vores land og alle de søde og rare mennesker, der er i det, fortæller han.

- Jeg tror, det har været sundt for rigtig mange at finde ud af, at vi faktisk lever i et dejligt, smukt land, og når vi har de her lange lyse sommernætter, så er der simpelthen ikke noget sted i verden, der kan hamle op med det, fortæller han.

Det er noget af det familien Erichsen ofte taler om, når de er på sejlture rundt omkring i Stillehavet, at når mørket falder på ved seks-tiden 'og den store 'solpære' går ned', drømmer familien sig tilbage til de lange, lyse sommernætter, som man kender fra Skandinavien.

Rejser frem og tilbage

Emil er den ældste af Mikkel Beha Erichsen og Marian Midé Andersens tre sønner. Sammen har de siden 2014 været at finde på skærmen, når de har sejlet verden rundt.

Emil kommer dog ikke til at være på skærmen gennem hele den kommende sæson, da han rejser frem og tilbage mellem båden og sin bolig i København for at passe sine andre jobs.

- Jeg har lige været på båden i en uge, og nu er jeg så hjemme en uge for at passe noget andet arbejde, men jeg tager tilbage på båden om en lille uge, fortæller han. Emil holder nemlig foredrag ved siden af optagelserne.

- Derfor er det jo også heldigt, at vi sejler i Danmark. Der er trods alt kun en køretur på tre timer hjem i forhold til, når vi filmer i Stillehavet, der kan man ikke bare lige smutte hjem, griner han.