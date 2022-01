Droppede DR: Skifter til konkurrent

Det er mindre end en måned siden, DR kunne meddele, at de populære radioværter Hav og Kamal havde sagt endegyldigt farvel og ikke ville udkomme på P3 eller som podcast hos DR.

Nu meddeler duoen via deres sociale medie-kanaler, at de har indgået et samarbejde med podcasttjenesten Podimo, hvor de allerede har udgivet første afsnit af deres nye podcast, som har fået titlen ‘Hav & Kamal’.

Her vil de 'gå i dybden med alt, hvad der bevæger sig', skriver de på Instagram.

De to værter, der har de borgerlige navne Havshen Nabaz og Kamal Hassen, følger således i fodsporene af blandt andre Mads Steffensen, der efter mere end 17 år på DR i slutningen af 2020 valgte at sige stop og skifte til Podimo.

I deres tid på DR har de ellers nærmest badet i succes. Sidste år vandt de podcast-prisen for årets underholdning med P3-programmet ’På Bagsædet’, og deres podcast ’Uden filter’ er blevet downloadet mere end 3,4 millioner gange på under to år.

Over for Ekstra Bladet har DR tidligere udtrykt deres beklagelse over duoens afgang.

- Hav og Kamal er begge store værtstalenter, og derfor er vi selvfølgelig ærgerlige over, at de har valgt at stoppe som værter på ’På bagsædet’. De har gennem to år opnået en fast lytterbase og cirka 3,4 millioner downloads. Det er noget, vi alle kan være stolte af, og jeg ønsker dem al mulig held og lykke i fremtiden, lød det i den forbindelse fra Søren Bygbjerg, der er chef for Ung Radio og Podcast på DR.

Hav og Kamal har ikke ønsket at stille op til interview med Ekstra Bladet om deres nye samarbejde med Podimo.