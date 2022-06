Dropper dansk indhold: Ingen rabat til kunderne

Selvom Viaplay tirsdag kunne meddele, at de stopper for produktionen af danske film og tv-serier, bliver der ingen rabat til streamingtjenestens kunder.

Det oplyser Mette Barnes, der er senior vice president for PR og kommunikation i Viaplay Group, til Ekstra Bladet.

Sidste forår kunne Viaplay ellers i forbindelse med en 32 procents prisstigning på abonnementet Viaplay Total meddele, at det signifikant dyrere abonnement til dels skyldtes, at man ønskede at prioritere nordisk indhold.

'For fortsat at kunne udvikle og tilbyde eksklusivt premium indhold justerer vi nu til, så prisen stemmer overens med udbuddet. Vi har fortsat en ambition om at sikre det stærkeste nordiske indhold samt de bedste premium sportsrettigheder, og vi håber og tror, at vores kunder fortsat vil blive hos os', lød det fra Mette Barnes i den forbindelse.

Alligevel er der altså ikke udsigt til rabat til kunderne. Til gengæld lover Viaplay fortsat at sikre kvalitetsindhold.

'Vi kommer ikke til at gå på kompromis med vores allerede brede udvalg af både film og serier samt sport, så vi vil fortsat sikre, at der er en masse stærkt indhold til vores kunder', skriver Mette Barnes til Ekstra Bladet.

Således er prisen for Viaplay Total fortsat 449 kroner per måned.

Utilfreds med aftale

Beslutningen om at droppe dansk produceret fiktionsindhold hos både Viaplay, Netflix og TV 2 Play kommer i kølvandet på en ny aftale om aflønningen af skuespillere og produktionsfolk.

Den to-årige aftale for 2022 og 2023, der blev indgået mellem Producentforeningen og Create Denmark, skulle sikre, at kunstnerne bag film og serier får en større bid af den økonomiske kage.

Efter udmeldingen fra streamingtjenesterne har parterne bag aftalen dog meldt ud, at man er villig til overveje genforhandling.

Viaplay har tidligere meldt ud, at man i øjeblikket har gang i flere danske produktioner som del i deres ambition om at lancere minimum ti fiktionsserier og film fra Danmark om året.

Selskabet vil i samarbejde med de to parter bag aftalen forsøge at finde en midlertidig løsning for 'et mindre antal produktioner', der skal laves inden for den næste måned.

Netflix har ifølge Create Denmark indtil videre stoppet arbejdet med to danske produktioner.