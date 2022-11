Dropper DR: Skifter til konkurrent

Hun har stået i front for blandt andet 'The Voice' og 'Husk lige tandbørsten', men fra mandag er radio- og tv-vært Christina Bjørn ikke længere ansat på DR.

Her indtager hun nemlig i stedet rollen som vært på Classic.fm, hvor hun skal guide lytterne gennem 'Classic Formiddag'.

Det oplyser kanalen i en pressemeddelelse.

39-årige Christina Bjørn har været på DR siden 2011, hvor karrieren har bragt hende forbi både radiokanalerne P3, P4 og P7 Mix samt tv-kanalerne DR1 og DR Ultra.

Senest har hun dog stået i spidsen for P4-programmet 'Poptur', der blev sendt over sommeren.

Christina Bjørn og Christian Fuhlendorff i front for 'Husk lige tandbørsten' tilbage i 2012. Foto: Jakob Jørgensen

'Christina Bjørn er en fantastisk dygtig og erfaren radiovært, som vi er stolte over at have fået med ombord', siger Allan Tang, programchef på Classic.fm, i pressemeddelelsen og slår fast, at Christina Bjørn passer godt ind på kanalen.

'Med ansættelsen af Christina Bjørn får vi en af branchens absolut bedste musikformidlere og den knowhow, hun tilfører fra både DR og kommerciel radio og tv, gør hende helt unik for vores kanal', siger programchefen.

Forlader DR

Christina Bjørn fortæller, at hun selv har valgt at forlade jobbet hos DR, fordi det store fokus på musik hos hendes nye arbejdsgiver har lokket.

'Jeg er helt klart tiltrukket af kanalens stærke musikprofil og det enorme potentiale, Classic.fm har. Passionen har jeg tilfælles med lytterne, og jeg elsker dynamikken mellem nuet og nostalgien. Jeg glæder mig også til at bruge min erfaring fra tv-shows og live events, så vi kan komme ud og møde vores lyttere og opnå et endnu stærkere fællesskab', siger Christina Bjørn i pressemeddelelsen.

Classic.fm oplyser, at ansættelsen af Christina Bjørn får betydning for stationens sendetider, så sendefladen fremover ser ud som følger: 'Classic Morgen' fra klokken 6 til 9, 'Classic Formiddag' fra klokken 9 til 12, 'Classic Middag' fra klokken 12 til 15 og 'Classic Eftermiddag' fra klokken 15 til 18.