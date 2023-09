Dropper kæmpe fest: - Det føles ikke rigtigt

Når den årlige internationale filmfestival i Toronto løber af stablen senere på ugen, bliver det uden verdensstjernen Amanda Seyfried.

Den 37-årige skuespiller har hovedrollen i filmen 'Seven Veils', som får verdenspremiere på festivalen, men i sympati med den igangværende strejke blandt skuespillere og manuskriptforfattere i Hollywood deltager hun ikke.

Det oplyser hun i et opslag på Instagram.

'Jeg er SÅ STOLT af denne her film, og det gør ondt i hjertet, at jeg ikke kommer til at stå ved siden af de smukke mennesker, der har hjulpet med at skabe filmen til vores premiere næste uge', skriver hun.

Ikke i festhumør

Ifølge Seyfried har hun ellers fået tilladelse til at deltage af fagforeningen SAG-AFTRA, som repræsenterer de strejkende i filmbranchen.

Men hun er ikke i humør til at feste, slår hun fast.

'Det føles ikke rigtigt at feste i lyset af strejken', skriver hun og tilføjer:

'Jeg kan ikke vente med at vise jer alle sammen 'Seven Veils', når tiden er rigtig (og når vi er nået frem til en fair aftale for skuespillere og forfattere'.

Strejken i Hollywood har stået på siden foråret. Til at begynde med var det manuskriptforfatterne, der nedlagde arbejdet i protest mod lave lønninger fra især streamingtjenester.

I juli tilsluttede flere skuespillere sig strejken med krav om højere løn og bedre arbejdsvilkår. Læs mere om strejken her:

