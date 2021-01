Dropper planer: Fældet af corona

Discovery Networks' realityflagskib 'Ex on the Beach' skulle have filmet en sjette sæson i udlandet om få uger

'Ex on the Beach' har overtaget førertrøjen i den kulørte del af realitygenren med raketfart.

Den ene sæson er skudt afsted efter den anden, siden programmet første gang ramte sendefladen i 2018, men nu bliver der - stik mod planerne - lettet på gaspedalen.

Ekstra Bladet erfarer, at sæson seks skulle være filmet på Gran Canaria senere i januar, men grundet corona udskydes optagelserne.

Det bekræfter Discovery Networks Danmark over for Ekstra Bladet.

'På baggrund af de seneste udmeldinger fra de danske myndigheder har vi valgt at rykke optagelserne til sæson 6 af 'Ex on the Beach' til senere på foråret. Den præcise optageperiode er endnu ikke fastlagt', lyder det i en skriftlig kommentar fra kommunikations- og PR-direktør Lena Bøgild.

'Ex on the Beach' er tidligere blevet optaget i Mauritius, Grækenland og Brasilien, mens den femte sæson blev filmet i Vedbæk, Nordsjælland, i sommer grundet coronavirus. Planen var, at man skulle optage næste sæson på Gran Canaria om blot få uger.

Vanvittigt realitydrama: - Han var mig utro

Elisabeth Bach fra den femte sæson af 'Ex on the Beach'. Foto: Discovery Networks Danmark

TV3 kører på

Mens 'Ex on the Beach' kaster håndklædet midlertidigt i ringen, er der fuld knald på hos konkurrenten TV3, der netop nu er ved at filme to sæsoner af 'Paradise Hotel', som optages i Mexico.

Det har Ekstra Bladet tidligere kunnet afsløre.

Midt i corona: TV3 amok i Mexico

Her forklarede programdirektør hos Nent Group, Kenneth Kristensen, at optagelserne foregår med et forhøjet sikkerhedsniveau.

- Vi har gjort os mange overvejelser i forhold til at producere programmer under covid-19, og derfor har vi også en omfattende sikkerhedsplan, der vil sikre deltagerne og hele produktionsholdet under deres ophold. Vi har i den forbindelse nedsat et særligt 'risk assessment team', der løbende risikovurderer og opdaterer planen for afvikling af optagelserne, så vi følger de nyeste retningslinjer, fortalte Kenneth Kristensen tidligere på måneden til Ekstra Bladet.

- Derudover indebærer sikkerhedsplanen blandt andet massiv testning af alle involverede i produktionen - før og løbende under optagelserne samt en isolationsstrategi, hvor både produktionshold - også størstedelen af det lokale produktionshold - og deltagerne indgår i en isolationsboble, når de ikke er på Paradise Hotel eller optageområdet, fortsatte han.

'Ex on the Beach' vises på streamingtjenesten discovery+ samt Kanal 4, mens 'Paradise Hotel' vises på streamingtjenesterne Viaplay og Viafree.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Mens du sørger over udsættelsen af sæson seks af 'Ex on the Beach', kan du varme dig ved klip fra sæson fem, der lige nu løber over skærmen.

Cykelmyggen Nicklaes var på date og køre på tandem med Emily

Amalie dumpede Jeppe-testen med et brag.