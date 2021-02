Dropper samarbejdet

Politiken dropper at være med til at lave en dokumentar om sexisme på TV2, og i stedet fortsætter tv-selskabet Impact TV arbejdet alene.

Det skriver Politiken.

Det skyldes ifølge avisen chefredaktør, Christian Jensen, at Politiken har villet starte forfra på både historien og researchen.

- For Politiken har det været afgørende, at vi skulle starte forfra på historien og researchen. Det har desværre ikke været muligt at finde et fælles udgangspunkt for dette arbejde, og derfor ønsker vi nu Impact TV alt det bedste med det arbejde, siger Politikens chefredaktør Christian Jensen til mediet.

Til Politiken oplyser Thomas Heurlin, der er ejer og administrerende direktør på Impact TV, at de er ærgerlige over, at samarbejdet ikke kan fortsætte, og at de nu vil fortsætte arbejdet sammen med en ny mediepartner.

Han oplyser, at det ikke har været muligt for de to at finde et fælles ståsted, men at de hos Impact TV glæder sig til at kunne gøre dokumentaren tilgængelig for offentligheden.

Vil ikke undersøge sig selv

Politiken og Impact TV overtog arbejdet med dokumentaren, efter at TV2's nyhedschef Jacob Kwon meddelte, at de på TV2 ikke ville fortsætte arbejdet med dokumentaren.



TV2's nyhedschef, Jacob Kwon, har tidligere forklaret til Ekstra Bladet og andre medier, at dokumentaren oprindeligt skulle have omhandlet sexisme på arbejdspladser generelt, men at dokumentaren i researchprocessen mere kom til at handle om sexisme på TV2 selv.

Derfor valgte TV2's ledelse at trække stikket på projektet.

'Vores vurdering er, at TV2 grundlæggende ikke er de rigtige til at undersøge sig selv – og dermed ikke de rigtige til at producere og publicere en dokumentar, når indholdet er endt med i høj grad at handle om os selv. Derfor går vi ikke videre med projektet,' lød det i den forbindelse i en intern mail fra Jacob Kwon i en intern mail til de ansatte.

Den beslutning skabte ramaskrig hos en lang række medarbejdere på TV2, der valgte at udtrykke deres utilfredshed med beslutningen i et brev til ledelsen. Her krævede de blandt andet, at arbejdet med dokumentaren skulle fortsætte hos et andet medie.

Det krav blev siden imødekommet, og senere blev det meldt ud, at Impact TV og Politiken ville overtage arbejdet med dokumentaren.

