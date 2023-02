Dropper sex-serie på Netflix

Når fans inden længe kan muntre sig med fjerde sæson af Netflix-serien 'Sex Education', er det samtidig blevet tid til at tage afsked med karakteren Maeve Willey i skikkelse af den 27-årige fransk-britiske skuespiller Emam Mackey.

Det afslørede hun til søndagens Bafta-uddeling ifølge Deadline.

Da Mackey blev spurgt, om hun havde planer om at vende tilbage i femte sæson, lød svaret nemlig prompte:

- Femte sæson? Jeg er lige blevet færdig med fjerde sæson i sidste uge! Nej, jeg tror ikke, jeg kommer til at være i sæson fem. Jeg har sagt farvel til Maeve.

Emma Mackey har været med i 'Sex Education' siden første sæson. Foto: Sam Taylor/Netflix

Ifølge Deadline er Emma Mackey ikke alene om at vinke farvel til serien. Også Ncuti Gatwa, som spiller karakteren Eric, har for nylig afsløret, at han heller ikke vender retur.

'Sidste dag. Sidste gang. Farvel venner, tak for alt det, jeg har lært og for al styrken', skrev han for nylig på Instagram.

Annonce:

Tidligere i år kom det frem, at den danske skuespiller Marie Reuther medvirker i fjerde sæson af 'Sex Education. Netflix har endnu ikke offentliggjort, hvornår sæsonen får premiere.

Søndag modtog Emma Mackey en Bafta i kategorien årets stjernefrø (rising star, red.). Hun har udover 'Sex Education' medvirket i blandt andet 'Døden på Nilen' fra 2022 og medvirker desuden i den kommende film 'Barbie'.

Læs også: De hedeste sex-scener på Netflix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sussi følte allerede, at hun havde sagt farvel til Leo. Hør klip fra et interview med de to, der blev optaget i forrige uge, i 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app.