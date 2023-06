Dropper TV 2-program: - Megasvær beslutning

Kun seks afsnit inde i TV 2-programmet 'Bachelorette', har den første bejler valgt at trække stikket og takke nej til de to kvinders roser.

Art Lakhampui Jr blev ved aftenens roseceremoni tilbudt en rose fra hver af de to bachelorettes, men valgte ikke at tage i mod nogle af dem.

- Det var en megasvær beslutning. Jeg vidste ikke, om det var en forhastet beslutning, men jeg følte, at der ikke var nogen gnist. Jeg ville ikke spilde min eller pigernes tid. Derfor ville jeg hellere rejse hjem og sige tak for denne gang, siger Art.

Allerede inden Art rejse fra Aarhus til Mexico, kendte han Julie fra gymnasiet. Dengang var de gode venner, og han håbede derfor også på, at synet på hende ville ændre sig, og at kemien måske ville opstå under varmere himmelstrøg.

Ikke et match

Men det gjorde den ikke. Derfor valgte han at gå mere efter Mette, men her fandt han også hurtigt ud af, at det ikke var det rette match.

- Det var svært at vurdere mit forhold til Mette, når andre også var med på date. Der var mange indtryk. Jeg kunne mærke, at det var lidt for vildt, siger Art.

Selvom Art kendte til programmets format, var det alt for hårdt for ham, at 17 mænd skulle date to kvinder på samme tid.

- Jeg har prøvet mine grænser. Jeg kommer fra en anden kultur, jeg er fra Thailand, og der hvor jeg er opvokset, taler vi ikke om følelser, så det var meget svært, når der var følelser på spil, siger Art.

- Jeg ville gerne teste mig selv og udfordre mig selv på noget, jeg ikke er vant til. Og jeg har ikke fortrudt min deltagelse på noget tidspunkt.

