Dropper ud af skolen: Tv-kendis tager stort spring

18-årige Johanne Gormsen, der nåede kvartfinalen i 'Den store bagedyst', er droppet ud af skolen for at blive selvstændig

Hun havde egentlig lagt kagerullen på hylden.

Efter Johanne Gormsen deltog i DR-successen 'Den store bagedyst' sidste år, havde den unge fynbo fået nok af kager.

Troede hun.

Pludselig en dag vendte lysten til at gå i køkkenet og jonglere med sukker og smør tilbage til den 18-årige dygtige amatørbager.

Det betyder, at hun nu er sprunget ud som selvstændig og leverer kager på bestilling og til en lokal butik.

- Jeg var droppet ud af HHX, fordi jeg fandt ud af, at jeg slet ikke kunne bruge det gennemsnit, jeg havde. Jeg var så presset og slet ikke glad, siger Johanne Gormsen til Ekstra Bladet om sin beslutning.

Johanne Gormsen var stresset og ikke glad, da hun gik på HHX. Hun smiler hun igen. Privatfoto

I stedet for at gå i skole arbejdede hun på en natklub og i en isenkræmmer-forretning, men det var ikke nok.

- Det var svært at få vagter i hverdagene, så jeg kedede mig lidt. Derfor tænkte jeg, at så kunne jeg bare starte noget op selv. Jeg skulle bare finde ud af, hvad jeg havde lyst til, siger hun.

Mistede lysten

Bageriet havde hun fået nok af efter de hæsblæsende tv-optagelser til 'Den store bagedyst', hvor kagerne skal kreeres i et stressende kapløb med tiden.

- Det var megasjovt at være med i bagedysten. Men det var tv og det skulle gå hurtigt. Jeg kan godt lide at bruge to dage på en kage. Det kunne man ikke der, og da jeg kom hjem fortsatte min stress, når jeg gik i køkkenet. Derfor var jeg nødt til at tage en pause.

En dag, da hun lå på sofaen, vidste Johanne Gormsen pludselig, at hun var klar til kager igen - på sin egen måde og uden stress og tidspres.

- Jeg skulle bare finde ud af hvor og hvordan, siger hun.

En presset Johanne Gormsen under tv-optagelserne. Foto: DR

Gennem nogle kontakter i sin familie fik hun foden indenfor hos Tarups Gamle Mejeri. Her er forholdene til bageri i den skala, Johanne Gormsen nu praktiserer.

- Jeg har prøvet at stå derhjemme med en bryllupskage på syv kager. Den kan man jo ikke have i et køleskab i et almindeligt hjem . Så klokken fem om morgenen måtte jeg køre hen til min søster for at sætte noget på køl. Det går jo ikke, griner hun.

Udsolgt

Hendes nye tilværelse som selvstændig er ganske ny. Kun en lille måned har Johanne Gormsen været i gang.

- Men det er gået så fint. Den første dag var der udsolgt af mine kager derude. Folk var endda kørt forgæves efter dem. Det var ret sødt. Så jeg bager til butikken derude og ellers på bestilling til studentergilder, bryllupper, fødselsdage og alt muligt, siger hun og fortæller, at hun i den grad har genfundet glæden ved det søde køkken.

En af Johanne Gormsens fine kreationer. Privatfoto

- Jeg elsker, når der er tid og penge til at fordybe sig en eksempelvis en bryllupskage. Så kan den blive så flot og lækker, siger hun og fortæller, at det der med at blive selvstændig er ikke en gratis fornøjelse. Derfor har Johanne Gormsen stadig vagter hos isenkræmmeren og på natklubben.

- Det koster at starte selv, men kage tager mere og mere af min tid. Der jo også alt det praktiske udenom med hjemmeside, Instagram og alt sådan noget. Her hjælper min kæreste mig, og hvis der skal leveres en kage, kører min mor. Jeg har jo ingen bil selv, siger Johanne Gormsen, der ikke har lagt planer for, hvornår og om hun vender tilbage til skolen.

- Nu er det det her, jeg laver. Hvad fremtiden bringer, ved jeg ikke. Det vigtigste for mig er at lave noget, der gør mig glad, og det gør kage!