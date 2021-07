Dropper 'Vild med dans'

Mie Moltke kommer ikke til at være med i 'Vild med dans', når den nye sæson løber over skærmen

Når TV 2 blænder op for en ny sæson af 'Vild med dans' i efteråret, bliver det uden den kendte danser Mie Moltke på dansegulvet.

Det afslører danseren selv på Instagram.

Her skriver hun, at det efter 15 sæsoner er tid til, at hun bruger sin energi på noget andet.

'Efter 15 sæsoner skal efteråret bruges anderledes. Jeg har valgt ikke at være med i 'Vild med dans' i år, men glæder mig til at se med fra sidelinjen', skriver hun og fortsætter:

'Jeg har så mange hjerte-projekter, visioner og passioner, som jeg skal have ført endnu mere ud livet, og derfor har jeg valgt ikke at lave Vild med dans', når de starter op igen snart', fortsætter hun.

Takker for gode sæsoner

Hvad den 40-årige danser præcis vil kaste sig over i stedet, løfter hun ikke sløret for.

I stedet takker hun for de mange gode stunder, hun har haft i sin tid i 'Vild med dans'.



'Tak for så mange sæsoner! Så mange partnere, så mange unikke øjeblikke og møder, som har ændret min verden! Virkelig', skriver hun i sit opslag.



Under opslaget vælter det ind med hilsner fra 'Vild med dans'-seere, der ønsker hende held og lykke med de nye projekter.

'Du vil blive savnet', skriver en.

'Kan virkelig godt forstå dig. Vil bare savne dit glade smil og din positive tilgang til livet', skriver en anden.

Kolleger sender hilsner

Også 'Vild med dans'-kollegaen Morten Kjeldgaard sender Moltke en omgang virtuel kærlighed.

'Du vil blive savnet, sødeste Mie. Ps. Elsker det billede', skriver han.

Også dansekollegaen Asta Björk sender Mie Moltke en hilsen med en masse hjerter.

Mie Moltke er en gammel kending i 'Vild med dans' og har været med i 15 sæsoner ud af programmets 17, siden programmet fik premiere på dansk tv i 2005. Senest dansede hun i 2020 med hitmageren Wafande, som hun nåede til program otte sammen med.

Mie Moltke har dog stadig til gode at kunne kalde sig vinder af 'Vild med dans'.

Om hendes exit fra 'Vild med dans' er permanent, fortæller hun ikke.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Mie Moltke, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.

