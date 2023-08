Droppet af TV 2: Nu reagerer de

Det er ifølge TV 2 helt naturligt, at der bliver skiftet ud løbende i castet til 'Vild med dans'

Michael Olesen var bestemt ikke lykkelig, da han torsdag aften i et opslag på Instagram kunne meddele, at han er blevet vraget forud for den kommende jubilæumssæson af 'Vild med dans'.

'Jeg elsker 'Vild med dans', og alt det kan, og det er en meget stor del af mig, og derfor er jeg også oprigtig ked af ikke at skulle være en del af VMD og få lov til at fejre 20 års jubilæet sammen med min VMD-familie', skrev den professionelle danser i den forbindelse.

Til Ekstra Bladet fortæller redaktør på 'Vild med dans', Thomas Richardt Strøbech, dog, at det er ganske naturligt med udskiftninger i castet.

'Vi kommenterer ikke som sådan på medvirkende, og det er ganske naturligt at vi løbende skifter ud i besætningen fra sæson til sæson', skriver han i en mail og tilføjer:

'Vi glæder os meget til at kunne præsentere årets hold om nogle uger.'

Annonce:

Ikke alene

Michael Olesen har danset i 15 ud af programmets 20 sæsoner. Og 'Vild med dans'-veteranen er ikke alene om at være blevet valgt fra forud for den kommende sæson.

Også Eugen Miu, som sidste år havde debut på TV 2's dansegulv, er blevet overhalet indenom, da de professionelle dansere skulle udpeges.

'Åh, sikke en trist besked, jeg fik i går. Der er desværre ikke plads til mig i denne omgang af 'Vild med dans'. Jeg havde glædet mig utrolig meget til at lave en sæson mere og vise jer alle, hvad jeg havde at byde på, men sådan skulle det ikke være i år,' skrev han tidligere fredag på Instagram.

Hvem man kan glæde sig til at se på skærmen til september, har TV 2 endnu ikke løftet sløret for.

Ekstra Bladet har dog erfaret, at både realitystjernen Mette Sommer og tidligere folketingspolitiker Özlem Cekic er med på holdet af kendte nydansere.

Er du nysgerrig efter at vide, hvad nydanserne tjener, når de kridter danseskoene? Så læs mere her.