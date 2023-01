Droppet efter en sæson

Netflix-serien '1899' er slut efter bare en sæson, selvom sæson to og tre allerede var i støbeskeen

Er du en af de seere, der havde glædet sig til opfølgeren på første sæson af Netflix-serien '1899', bliver du slemt skuffet.

Netflix har nemlig besluttet at droppe den tysk-producerede serie efter bare én sæson.

Det oplyser seriens skabere Jantje Friese og Baran bo Odar i et opslag på Instagram.

'Det er med tungt hjerte, vi må fortælle jer, at '1899' ikke bliver genoptaget. Vi ville have elsket at gøre denne fantastiske rejse færdig med en anden og tredje sæson, som vi gjorde med 'Dark'. Men nogle gange går det ikke, som man havde planlagt. Sådan er livet', skriver de blandt andet.

Danske stjerner

Skaberne fortsætter med at anerkende de 'millioner af fans', som formentlig sidder skuffede tilbage.

'Vi vil gerne takke fra hjertet for at have været en del af dette vidunderlige eventyr. Vi elsker jer. Glem ikke det', afslutter de opslaget.

I '1899' følger man en gruppe europæiske immigranter på deres vej til USA, heriblandt den religiøse dansker Anker, der spilles af Alexandre Willaume, og hans kone Iben, der spilles af Maria Erwolter.

Også Martin Greis-Rosenthal har en mindre rolle i '1899'.

Netflix har ikke kommenteret beslutningen om at droppe serien.