Droppet på tv: Nu har hun fundet kærligheden

Det blev ikke bejleren Louise Kyhn, som endte med at vinde landmand Niels Erik Weggers hjerte i datingprogrammet 'Landmand søger kærlighed' på TV 2.

Men selvom hun måtte se sig slået på målstregen af Christina, som i sidste ende blev inviteret på romantisk weekend af tv-landmanden, har kærligheden tilsmilet hende siden.

Over for Her&Nu afslører Louise Kyhn, at hun efter tv-optagelserne har fået en kæreste. Og de to har det rigtig godt.

- Jeg er flyttet ind hos ham på Fyn. Det er gået stærkt, men nogle gange føles det bare rigtigt, siger Louise om kæresten Michael til ugebladet.

Her fortæller hun også, at de to har mødt hinanden gennem en dating-app.

Fortalte om sygdom

I 'Landmand søger kærlighed' tog Louise Kyhn tidligt i forløbet et valg om at være ærlig over for Niels Erik Wegger og dele med ham, at hun lider af underlivssygdommen endometriose.

Det er en kronisk betændelsestilstand i underlivet, som betyder, at det kun er hendes ene æggeleder, der virker optimalt, og at hun derfor kan få svært ved at få børn.

Til Ekstra Bladet har Louise Kyhn tidligere fortalt, at det var vigtigt for hende at være åben om sygdommen i programmet.

- Jeg ville ikke føre ham bag lyset. Jeg ville ikke have, at han følte sig snydt, hvis nu det bliver os, der ender sammen. Jeg syntes, det var vigtig viden, som han skulle kende til, sagde hun i den forbindelse.

