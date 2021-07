Droppet: Skal alligevel ikke spille Joe Exotic

Den amerikanske skuespiller Nicolas Cage kunne indtil for nylig se frem til at debutere som skuespiller i en tv-serie i rollen som 'tigerkongen' Joe Exotic.

Men nu er tv-serien blevet taget af programmet for streaming-giganten Amazon.

Det oplyser Cage i et interview med Variety. Også The Hollywood Reporter rapporterer, at arbejdet med serien er afblæst.

- Jeg læste to fremragende manuskripter, som jeg virkelig syntes var fremragende, men jeg tror, at Amazon til sidst følte, at det var noget materiale, der hører fortiden til, fordi det tog så lang tid at få sat det i gang, siger Nicolas Cage og fortsætter:

- De følte på et tidspunkt, at det var noget, de skulle kaste sig ind i, men den tid er forbi, og det er ikke længere relevant.

Til salg

Tidligere blev det meldt ud, at serien ville blive otte afsnit med udgangspunkt i en artikel fra magasinet Texas Monthly, der kom ud i 2019, som beskrev hele dramaet mellem Joe Exotic og hans to rivaler, Carole Baskin og Jeff Lowe.

Ifølge The Hollywood Reporter er der nu stor sandsynlighed for, at producenterne bag serien, CBS Studios, vil forsøge at sælge den videre til en anden tv-station eller streamingtjeneste.

Joe Exotic afsoner i øjeblikket en dom på 22 års fængsel for at have planlagt et lejemord på Carole Baskin. Hvor de andre karakterer fra Netflix-successen befinder sig nu, kan du læse om her.