DR's dansevært møder skarp kritik

Er det i orden at skamrose sine gæster i studiet, imens man forsøger at lave objektiv journalistik?

Nej, mener Ekstra Bladets kulturanmelder, René Fredensborg, der i sin anmeldelse af 'Ugens Gæst' på P1 påpeger, at gæsteværten Gitte Hansen leverede et studie i tilsidesættelse af de journalistiske principper og ofte måtte bremses af gæsten Janni Pedersen.

Det skete blandt andet, da talen faldt på Michael Dyrbys penisbilleder, som mod hans vilje blev sendt rundt i mediekredse.

Ifølge værten Gitte Hansen var historien dog en anden. Nemlig at det var B.T.-chefen selv, der distribuerede billederne, som ledte til hans afgang på TV 2, hvilket ikke var tilfældet. I sagen blev billederne delt af andre, og han var derfor at betragte som offer. Flere gange måtte værten bremses af Janni Pedersen.

- Må du gerne sige det? Du skal jo være tilstræbt objektiv journalist, og nu står du og siger tak til mig. Plejer du at gøre det?, lød det blandt andet fra Janni Pedersen, der også måtte hjælpe værten i snakken om penisbillederne.

- Vi skal passe på med at tale mere om de billeder, advarede Janni Pedersen.

Det skete, efter værten havde proklameret, at flere inde på Danmarks Radio havde haft billederne på deres telefoner. Altså, at hendes kolleger rendte rundt med hævnporno på telefonerne.

Helt galt

Ydermere fik vært Gitte Hansen viklet tidligere tv-vært Jens Gaardbo ind i den heftigt omtalte MeToo-dokumentar, hvor der ellers kun er nævnt Jes Dorph-Petersens navn, ligesom Michael Dyrby selv har fortalt, at nogle af sagerne handler om ham. Uden at komme det nærmere.

Igen måtte den lige lovligt friske vært bremses af sin gæst, der måtte minde Gitte Hansen om, at Jens Gaardbo ikke optræder i dokumentaren. Helt galt gik det til slut, da duoen dansede en sejrsdans til George Michaels 'Freedom'.

Men det er ikke kun Ekstra Bladets anmelder, der i øvrigt kvitterede med en enkelt stjerne, der lyttede rystet med. På Twitter har flere luftet deres forundring over Gitte Hansens anderledes syn på det journalistiske virke.

'Et frygteligt pinligt program blottet for enhver journalistisk objektivitet, men lad blot 'blåskjorterne' falde, de har sikkert fortjent det,' skriver en, mens en anden ikke er overrasket.

'Gitte Hansen har alle dage haft svært ved at tøjle sine holdninger/antipatier, når hun er vært på P1 Debat.'

Hun anklages også for ikke at gå seriøst til opgaven.

'Gitte Hansen er aldrig objektiv, når emnet er feministisk. Dybt useriøst,' hvilket andre erklærer sig enig i.

'Det er jo en Gitte Hansen Classic. Hamrende uprofessionel.'

Gitte Hansen var vært på 'Ugens gæst', hvor hun havde Janni Pedersen i studiet. Foto: DR

Forhindret af snestorm

Også tv-reporter Jesper Simo blander sig i debatten.

'At Gitte Hansen også har været udsat for utilstedelig sexistisk kultur, er det selvfølgelig fuldstændig legitimt for hende at gå offentligt ud med. Og godt, at hun gør det. Men jeg synes blot, i al stilfærdighed, ikke at det her var det rette forum, når hun selv har værtsrollen,' skriver han.

Ekstra Bladet har i de seneste to dage forsøgt at få en kommentar fra Gitte Hansen til den kritik, der hagler ned over hendes håndtering af interviewet, de mange udokumenterede beskyldninger og den efterfølgende sejrsdans. Vi har forsøgt at få kontakt via telefon, mail og Facebook. Da vi i dag forsøgte fra et andet nummer, blev telefonen besvaret af en veninde, der stillede videre til Gitte Hansen.

Da Ekstra Bladet præsenterede sig selv og emnet, havde Gitte Hansen ikke tid til interview, da hun kørte i bil i en snestorm i Nordjylland.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få en kommentar fra DR til, at deres vært spreder fake news om Michael Dyrby og danser sejrsdans med gæsterne midt i en alvorlig MeToo-debat. Men de er endnu ikke vendt tilbage, ligesom den ansvarlige chef for programmet hverken har besvaret sms eller opkald.