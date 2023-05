DR's nye fredagssatsning: Seerne flygter

Amatørsangere, der i bedste sendetid optræder som deres idoler foran et dommerpanel, som blandt andre tæller Medina. Lyder det bekendt?

Hvis ikke, er du langtfra den eneste, der ikke har set med.

DR's nye fredagssatsning, 'Stjerneklar', ser nemlig ikke umiddelbart ud til at kunne samle seere i hobetal foran flimmerkassen fredag aften.

Ifølge seertal indsamlet af analysebureauet Nielsen er seerne faktisk nærmest flygtet fra underholdningsprogramet. Premiereafsnittet, der blev sendt 14. april, blev ifølge Nielsen fulgt af 542.000 seere.

Programmet var da også det næstmest sete program for ugen. Men med nyhedsværdien dalede tilsyneladende også seernes interesse, for ugen efter var 'Stjerneklar' med 396.000 seere nede på en ottendeplads i top 20 over de mest sete programmer.

Annonce:

Og med de dugfriske seertal fra Nielsen, som udkom mandag og for eksempel ikke medregner streaming således som tallene for de første to uger, er programmet med 297.000 seere faldet til 18.-pladsen på top 20.

Sammen med Medina er det Barbara Moleko, Nicholas Kawamura og Tinus, der udgør dommerpanelet i 'Stjerneklar'. Foto: Peter Laursen/Mastiff/DR

DR jubler

Ekstra Bladet har spurgt DR, hvordan man tolker seertallene, og om man er tilfreds med dem. Ifølge underholdningschef hos DR Jan Lundme er man ikke gået i panik over seertallene.

- Vi er faktisk rigtig, rigtig glade for programmet. Det er vi virkelig. Det er jo ikke ligesom alle de andre programmer, hvor man påstår, at nogen vinder en pladekontrakt, eller at man kan lave en form for karriere. Der har vi jo været med 'X Factor', men det her er noget fuldstændig andet.

- Det er sådan set bare at give folk, som synes, det kunne være sjovt, en mulighed for at stå på den her scene og bare have en skidesjov aften.

- Men jeg går ikke ud fra, at I udelukkende gør det for at give nogen på scenen en god aften? Der skal vel også være noget værdi i det for seerne, så de vil se programmet?

Annonce:

- Ja, netop den her stemning af, at nogen har det her sammen, den glæde vil vi rigtig gerne have til at brede sig ud i de danske stuer.

- Vi ville selvfølgelig gerne have, at seertallet var på de 500.000, som det var den første episode. Det skal da ikke være nogen hemmelighed. Men det er ikke nogen katastrofe, at det er nede på 300.000.

- Men prøv at høre - seriøst og ærligt - selvfølgelig ville jeg gerne have, at der var nogle flere, der så det. For jeg synes, det er et fremragende program. Men det er ikke sådan, at vi er i krise over det og tænker, 'åh nej, hvad gør vi nu?'

I 'Stjerneklar' skal deltagerne optræde som deres idoler. Her er det Flemming 'Bamse' Jørgensen, der er kommet under kærlig behandling. Foto: Per Arnesen/Mastiff/DR

Tennis i tv

Der er da også en række udefrakommende årsager til, at seertallene er faldet de seneste uger, lyder det fra Jan Lundme.

Annonce:

- Det er blevet sværere at starte nye ting op. Det tror jeg, at alle tv-stationer oplever. Og jeg kan ikke vide, om det kun skyldes det, men der var en tenniskamp på en af de mindre kanaler fredag, som havde virkelig mange seere. Holger Rune spillede. Det har selvfølgelig også en indvirkning.

- Men der var jo også næsten 100.000, der sprang fra efter den første uge?

- Ja. Det var der. Og jeg skal virkelig ikke lyde som en dårlig undskyldning, men den fredag var det ekstremt godt vejr. Og så var der tenniskampen. Jeg prøver ikke at sige, at der ikke er færre seere, men så må vi se, når der ikke er en tenniskamp eller 25 grader, siger underholdningschef Jan Lundme.

René Fredensborg anmeldte premieren på 'Stjerneklar', som han kaldte en fuser og uoriginal.

Ekstra Bladet kunne i forbindelse med premieren også afsløre, at programmet til forveksling minder om TV3-programmet 'Stjerneskud', der blev sendt i 1995. Læs den historie her.