'Druk' vinder Oscar

Thomas Vinterbergs 'Druk' er natten til mandag blevet kåret til bedste udenlandske film ved den 93. udgave af Oscar-uddelingen i Los Angeles.

Filmen var oppe imod 'Quo Vadis, Aida?' fra Bosnien-Herzegovina, 'The Man Who Sold His Skin' fra Tunesien, 'Collective' fra Rumænien og 'Better Days' fra Hongkong.

Det er første gang, Vinterberg vinder en Oscar, men anden gang han nomineres for bedste udenlandske film. Første gang var for 'Jagten' i 2014.

Thomas Vinterberg på den røde løber med sin kone, Helene Reingaard Neumann, under årets Oscar-show i Los angeles. Foto: Chris Pizzello / POOL / AFP

'Druk' handler om fire gymnasielærere, der beslutter sig for at teste teorien om, at mennesker fødes med en halv promille for lidt. Lærerne spilles af Mads Mikkelsen, Magnus Millang, Thomas Bo Larsen og Lars Ranthe.

Vinterberg mistede i 2019 sin datter i en trafikulykke, og filmen er dedikeret til hende.

- Det er en meget uindpakket film, som kommer lige fra hjertet. Den kommer fra en tid i mit liv, som var fyldt med sorg og fyldt med kærlighed på samme tid.

- Holdet og skuespillerne greb mig på et tidspunkt, hvor jeg var i frit fald - det er jeg for så vidt stadigvæk - over tabet af min datter, sagde Vinterberg til Ekstra Bladet, da Oscar-nomineringen blev offentliggjort.

Sådan her så det ud på Zentropa, da 'Druk' vandt for bedste udenlandske film

Også skuespillerne i filmen er berørte over den tale, der kom fra Vinterberg.

- Jeg er virkelig rørt over den tale, det var meget smukt, fortæller Lars Ranthe, der ud over at være utrolig glad for prisen, er stolt af den rejse, der nu har gjort, at Oscaren er i hus.

- Det er vildt, selvfølgelig er det det, det er perfekt afslutning på denne her rejse.

Peter Aalbæk er samtidig også stolt af den tale, der blev holdt.

- Jeg har vidst i halvandet år, at vi ville vinde den pris. Skide være med den, men den tale der, det bliver man rørt over, fortæller han.

Holdet bag hittet 'What a life', Scarlett Pleasure, kunne heller ikke helt sætte ord på den kæmpe oplevelse, det var at have en sang i en Oscar-vindende film.

- Jeg er faktisk helt tom for ord. Men det er vildt. Vi er meget berørte. Det var Ida's (Thomas Vinterbergs datter red.) yndlingssang.

Opdateres ...