Den legendariske filminstruktør, som blandt andet har instrueret 'Jurassic Park' og 'E.T.', havde mandag pæne ord at sige om 'Top Gun'-stjernen Tom Cruise.

Hvert år mødes personer, der er nomineret til en Oscar, til et stort frokostselskab, og det var på den røde løber til dette selskab, at en fotograf fangede den overraskende samtale mellem de to stjerner på kamera.

- Du har reddet Hollywoods røv, og du har måske reddet biograffilms-distribution. Seriøst, 'Top Gun: Maverick' har måske reddet hele biograf-industrien, siger Steven Spielberg i klippet.

Filmen 'Top Gun: Maverick' havde en utrolig succesfuld biografudgivelse, og blev Tom Cruises største udgivelse nogensinde.

På grund af de mange streaming-tjenester, som har overtaget store dele af film-industrien, har biograferne de seneste år ikke haft samme monopol over filmudgivelser.

Det kan måske være grunden til Steven Spielbergs entusiasme over filmens store succes i biograferne. 'Top Gun: Maverick' solgte billetter for over en milliard kroner i åbningsweekenden.

