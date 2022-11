Dyb uenighed blandt tv-deltagere: Er vi blevet for woke til reality?

Der var engang, hvor deltagerne i f.eks. 'Paradise Hotel' knaldede løs til højre og venstre, uden at de skulle give samtykke til produktionsfolkene forinden.

Et hurtigt knald og et par højlydte klask under et lagen var da perfekt at kaste i synet på den danske ungdom og andet godtfolk midt i aftenkaffen.

Ude i fællesområdet pulsede de medvirkende løs på smøgerne, så den primært unge målgruppe kunne få rygning blåstemplet af idolerne fra tv.

Og hvis man havde lyst til at tilsvine, håne eller såre en realitykollega - ofte af modsatte køn - for åben skærm med bemærkninger om f.eks. udseende eller personlighed, så slap man også afsted med det. Det er jo et frit land, ikke?

Havde man tilmed hang til at tale lidt om det modsatte køns fortræffeligheder på den meget sexistiske måde, så var det såmænd også fjong.

Kan du genkende billedet? Det kan du nok, for det er kun ganske få år siden, at ovenstående scener kunne udspille sig, når du så reality i flimmerkassen eller online.

Men siden kom øget fokus på sexisme, ligestilling og mangfoldighed, ligesom MeToo-bølgen skyllede ind over os. I dag ser verden derfor markant anderledes ud - også i realityland.

Rygning i hjørnet

Deltagerne skal nu ryge i et hjørne eller afmærket område, når kameraerne ikke filmer. Der skal gives tydeligt thumps op til et kamera, inden en sex-akt går i gang. Og produktionen griber ofte ind, hvis de hører, at et skænderi eller en diskussion udvikler sig i en uheldig retning, og deltagerne siger noget, der kan være stødende.

Men er det en god udvikling, eller er verden simpelthen blevet for 'woke' til reality-tv, som vi kendte det - og elskede?

- Ja, det tror jeg faktisk, at den er (blevet for woke, red). I hvert fald godt reality, siger Mathias Hjort, der er kendt fra bl.a. 'Paradise Hotel'.

Deltagerne i den sidste omgang 'Paradise Hotel', som vi kendte det (sæson 18), der løb over skærmen i 2021. Foto: Viaplay Group

Og her så startcastet i det nye 'Pardise' sæson 2, der netop har haft premiere. Foto: Viaplay Group

Afhænger af syn på underholdning

Vært på samme program, der nu hedder 'Paradise' og har fået et markant ansigtsløft, Emil Olsen, har - måske ikke så overraskende - en ganske anden holdning:

- Det vil jeg ikke mene (at verden er blevet for woke til reality, red.). Jeg tror, det afhænger af, hvem du spørger. Afhængig af, hvad folk synes, er underholdning, og hvad der ikke er, siger skærmtrolden.

Netop 'Paradise' er måske reality-tv's klareste eksempel på, hvordan verden har ændret sig og haft indvirkning på reality.

Fra at være et knaldeprogram med de samme hårdtpumpede mandetyper og det, man tidligere i en knapt så woke verden godt turde at kalde 'lækre babes', er konceptet - helt på sin plads - konverteret til et program, der favner bredt og rummer alle typer og alle seksualiteter.

Klør numse

Det er dog rent ud sagt møgkedeligt, mener realityveteranen Christel Trubka - kendt fra bl.a. 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach:

- Lad os lade være med at have folk, som sidder og klør numsehuller, siger Christel, og suppleres at reality-veninden Anne Seneca:

- Ja, og folk som tror, vi er på efterskole, afslutter Anne Seneca sætningen.

- Nej, dem gider vi ikke at have. Kom nu, mand, udbryder Christel og bliver atter suppleret af Anne:

- Nu vil vi også se noget dirty stuff. Man skal huske på, at folk ser reality, fordi det skal være sjovt at se på. Og man gider ikke at se på noget, der er politisk korrekt hele tiden. Selvfølgelig skal der være plads til alle. Man skal opføre sig pænt. Men lad os nu få lidt greasiness.

'Paradise Hotel-deltageren og Robinson-manden Türker Alici er tilbøjelig til at give de to tøser ret:

- Jeg savner lidt den gamle genre. Der er nogle ting, jeg godt kan forstå. Det med at give samtykke, hvis man skal have sex, er fint nok. Men c'mon - man må gerne snakke lidt groft til hinanden. Man må gerne tage den til næste level, påpeger Türker.

Der er der mange, som langt fra er enig med ham i. Se mange flere kommentarer i videoklippet øverst - eller afspil det her: