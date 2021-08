Dybt berørt: 'Der er ikke et ord for dette vanvid'

For tv-vært og korrespondent for TV 2 Simi Jan er krig og katastrofer efterhånden hverdag, men ikke desto mindre er den garvede journalist dybt berørt af gårsdagens terrorangreb nær Kabul Lufthavn.

I den seneste tid har Simi Jan rapporteret fra Afghanistan, men for få dage siden blev hun evakueret til Doha. Herfra har hun fredag delt et opslag på Instagram, hvor hun sætter ord på tragedien.

'Jeg ville have skrevet et par ord i går. Om det frygtelige terrorangreb udenfor lufthavnen i Kabul. Jeg ville sætte ord på de mennesker, jeg havde set vente netop der. De små børn. De desperate øjne. Råbene om hjælp. Jeg har været netop der de sidste dage. Så jeg ville skrive, at jeg er dybt berørt. Men jeg har ikke haft energi til at sammensætte ordene. For der er ikke et ord for dette vanvid', starter hun opslaget.

Kunne ligeså godt have været der

Simi Jan fortæller videre, at hun og flere af hendes udenlandske journalistkolleger, som blev evakueret fra Kabul samtidig med hende, er drænede oven på oplevelserne.

'Vi har udvekslet blikke. For vi kunne lige så godt have været derude i går. Sådan som vi har været de sidste mange dage. For at interviewe afghanerne på flugt. Filme dem. Vi glemmer aldrig disse dage. De vil følge os altid. Og vi vil være forbundet for altid', skriver hun og fortsætter:

'Vi var otte erfarne pressefolk - de fleste kendte ikke hinanden inden. Jeg kendte ingen af dem. Men denne tur rystede os sammen. På en sørgelig baggrund. Og jeg er taknemmelig for, at vi er her i Doha sammen. Så vi kan forsøge at fordøje denne rejse. Og mens vi begræder de uskyldige, der i går mistede livet, leder vi fortsat efter ordene.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med Simi Jan, der ikke har yderligere kommentarer til sine oplevelser, som det ser ud lige nu.

Foruden jobbet som krigskorrespondent er Simi Jan kendt som vært på 'Go' Aften Live' på TV 2, hvor hun tidligere på sommeren blandt andet stod for et meget omtalt interview med Ghita Nørby.