Dybt berørt: Derfor gjorde hun det

Sofie Linde valgte at hylde Ukraine under fredagens liveshow i 'X Factor'

Fredag aften blændede TV 2 op for første liveshow i årets 'X Factor'.

I den anledning havde værtinde Sofie Linde valgt en helt særlig ansigtsudsmykning.

På den ene kind havde hun nemlig fået malet det ukrainske flag, som hun viste frem i bedste sende tid, for at vise sin uforbeholdne støtte til det ukrainske folk, der lige nu flygter fra hus og hjem på grund af invasionen fra Rusland.

Da Ekstra Bladet talte med hende efter fredagens show, fortalte hun mere om, hvorfor hun havde valgt at påføre sig flaget i dagens anledning.

- Verden befinder sig et fucked up sted lige nu. Alt, hvad man foretager sig, føles meningsløst. Alt hvad man foretager sig... Når du står op om morgenen og krammer dine unger føles det forkælet, fordi vi ser nogle billeder, og der sker så meget i verden. Jeg græder, over alt hvad der foregår, og jeg har ikke ord nok til det, sagde hun og fortsatte:

- Det her er jo et familieprogram for hele familien, og vi har ikke et sprog, hvor vi kan italesætte en støtte til det ukrainske folk. Der er også små folk, der ser med - hvordan løser man den opgave? Så det blev et flag på kinden som den implicitte selvfølgelighed, at vi føler for det ukrainske folk, lød det fra Linde.

For Sofie Linde var det vigtigt at vise sin støtte til Ukraine: Foto: Tariq Mikkel Khan

Meget berørt

Hun lagde da heller ikke skjul på, at det føltes meget mærkeligt at stå på scenen som vært på et underholdningsprogram, mens verden er i brand.

- Det føles mærkeligt. Alt føles mærkeligt. Alt hvad jeg foretager mig.... Når jeg handler, synes jeg, det er underligt. Når jeg står op om morgenen og kan køre ind i min bil på arbejde. Alt er underligt lige nu. Men jeg synes også, det er en rigtig beslutning af TV 2 at holde fast i en tv-tradition, som er et familieprogram. Det skal ikke erstatte noget eller tage noget fra noget andet, sagde hun og tilføjede:

- De programmer, der skal dække Ukraine, dækker Ukraine, og de programmer, der gør det her, skal holde en eller anden form for stabilitet i den fuldstændig sindssyge og vanvittige verden, det er lige nu. Jeg tror, rigtig mange - især os voksne - er tonser-påvirket af det. Jeg er mega berørt, lød det fra Sofie Linde.

Sofie Linde er meget påvirket af situationen i Ukraine. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Det var derfor også vigtigt for den garvede værtinde at vise sin støtte fredag aften, og der var en særlig grund til, at hun ikke italesatte det, men blot lod flaget tale for sig selv.

- Jeg synes, det havde været forkert andet. For hvis man havde lukket op for en snak, skulle der også være tid til det i respekt for, at der er mennesker, der flygter, folk der overnatter på metrostationer. Så skal det gøres ordentligt, og det har vi ikke plads, omfang eller evner til at gøre på den rigtige måde. Så det er også noget med at kende sin plads og sine evner, lød det fra Linde.

