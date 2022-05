Dybt uenige: Trodser eksperterne

De danskere på gaden, Ekstra Bladet hev fat i lørdag eftermiddag, mener ikke, at kronprinsparret bør hive prins Christian ud af gymnasiet på Herlufsholm Kostskole og nægte prinsesse Isabella at tage 9. klasse samme sted næste skoleår

En lang række royale eksperter, mediefolk og meningsdannere har i de seneste dage bedyret, at kronprinsparret bør reagere prompte og flå prins Christian ud af gymnasiet på Herlufsholm Kostskole i kølvandet på den stærkt omtalte TV 2-dokumentar 'Herlufsholms hemmeligheder'.

Desuden bør prinsesse Isabella alligevel ikke starte i 9. klasse på stedet næste skoleår, som det ellers er planen, lyder det fra mange kanter.

Blandt andet lød overskriften 'Stop hykleriet, Mary' i Ekstra Bladets leder fredag - med henvisning til kronprinsesse Marys arbejde i Mary Fonden mod mobning.

For passer hendes indsats dér sammen med det faktum, at mobning og ydmygelse antageligt har været en stor del af dagligdagen gennem årtier på kostskolen i Næstved, hvor hendes ældste barn pt. går, og hvor hendes næstældste starter i 9. klasse efter sommerferien?

Op til dem selv

Kronprinsparret har indtil videre sagt, at de følger udviklingen tæt og 'ser tiden an'.

Og det er tilsyneladende noget, som danskerne på gaden - i modsætning til flertallet af eksperter og meningsdannere - synes, er helt okay. I hvert fald bedømt ud fra udtalelserne fra de borgere, vi mødte foran Fisketorvet Shoppingcenter lørdag eftermiddag.

Mike mener for eksempel, at kronprinsparret sagtens kan lade deres børn gå på kostskolen trods afsløringerne:

- Jeg synes, det er op til de royale selv. Det må de selv om. Det synes jeg godt, man kan. Jeg tror ikke, at det er enestående, at der er sådan noget på en kostskole. De har et ansvar for at tage afstand til det, men hvordan de kongelige skal gøre det, bør være op til dem selv. Man kan nok godt gøre det på andre måder end at tage børnene ud af skolen, siger Mike.

Eks-chefredaktør Henrik Qvortrup er en af de kendte meningsdannere, som kræver prins Christians udmeldelse fra Herlufsholm. Artiklen fortsætter nedenunder ...

Ser ikke et problem

Amani er på linje:

- Jeg synes, det er fint, at de lader børnene blive. Så længe, der ikke er sket noget med prins Christian, så synes jeg, at det er fint. Men de bør holde øje med, hvad der ligesom sker. Jeg kan godt se, at man måske burde tage ham ud, mens hvis prinsen selv har det fint med at gå der, så ser jeg ikke et problem, siger Amani.

Marcus er enig:

- Jeg tænker, det er op til dem selv. Det kommer ikke mig ved. Børnene skal jo stadig have en god uddannelse, siger han.

- Har man som kongelig ikke et særligt ansvar som kongelig for at statuere et eksempel?

- Jo, det har man jo. Men hvis man flytter skole rigtig ofte, så 'misser man ud på' (mener nok: 'går glip af', red.) noget uddannelse, og de royale skal jo også have en god uddannelse - det er vigtigt.

- At der så er sket noget, som nogle studerende har været udsat for, er jo ikke nødvendigvis skolens skyld. Jeg mener, at de royale skal sige, at de vil gøre noget, men ikke nødvendigvis gøre noget med det samme. Jeg ved ikke, om det vil gøre det helt store, at de trækker prinsen ud. Men alene det, at de udtaler sig om det, har jo sat kæmpe lys på sagen, fortæller Marcus.

