Dyrby benægter: 'Hykleri af værste skuffe'

I sidste uge sprængte den tidligere TV 2-ansatte Anna Thygesen en bombe, da hun i Ekstra Bladet stod frem og fortalte, at det var Michael Dyrby, der i sin tid som chef på TV 2 opførte sig krænkende over for hende.

Her skulle Dyrby ifølge Thygesen i 2007 i forbindelse med en julefrokost have sagt:

'Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig'.

Dyrby afviser dog pure, at de ord skulle være kommet ud af hans mund.

Det sker i et interview i DR-podcasten 'Genstart', hvor han bliver interviewet af vært Anna Ingrisch.

- Det er en helt forfærdelig og grænseoverskridende sætning, og ingen bør tale sådan der til andre mennesker, siger han og afviser samtidig, at han skulle have sagt det:

- Jeg har ikke sagt det der. Det er jeg helt rolig ved at afvise. Jeg har aldrig talt sådan der, og jeg ved, at jeg ikke taler sådan til nogen (...) Det er helt udelukket, at jeg har sagt det der, og Anna Thygesen har aldrig sagt det til mig, siger han videre.

Anna Thygesen giver ikke meget for Dyrbys seneste udmelding. Foto: Jan Sommer

Afviser 100 procent

I stedet mener Dyrby, at der er en anden forklaring på, at Thygesen føler sig krænket.

- Der har vel faldet en eller anden bemærkning, som har krænket hende tiltagende over tid, og det beklager jeg selvfølgelig. Jeg ved, jeg ikke taler sådan der, siger han og tilføjer:

- Hun bruger jo sætningen til at løfte en af de mere grove påstande (i dokumentaren, red.). At der skulle være seksuelle ydelser for en studieværts job, programmer, forfremmelser, og det må jeg afvise 100 procent. Det er ikke sket i min tid overhovedet.

Anna Thygesen giver dog ikke meget for den forklaring fra Michael Dyrby. Hun har ikke ønsket at stille op til interview, men skriver i en sms:

'Med et tungt bagkatalog inden for eklatant dårlig ledelse på TV2, ansvaret for en ydmygende sexistisk kultur, konkrete krænkelser, en fyring på TV2 for at sende dickpicks og en generel dårlig dømmekraft undrer det mig, at medierne bliver ved med at hoppe på Michael Dyrbys hellige forklaring om, at han aldrig kan have taget ordene: 'Du bliver aldrig til noget på TV2, fordi du er for gammel, du er for rapkæftet og fordi jeg ikke vil kneppe dig' i sin mund', skriver hun og fortsætter:

'Hykleri af værste skuffe. Jeg har ikke løjet,' lyder det fra Thygesen, der understreger, at flere kan bekræfte hendes historie.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Michael Dyrby, men han har ikke ønsket at stille op til interview. Senest forsøgte vi at fange ham ved hans hjem i Hellerup, men uden held:

Michael Dyrby stillede tirsdag op til interview i den koncern, han selv er en del af, men han vil ikke at tale med Ekstra Bladet.

