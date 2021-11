Dyrby bryder tavsheden: Jeg fortryder

Michael Dyrby, der i dag er chefredaktør på B.T, erkender, at han burde have været mere opmærksom på den sexistiske kultur på TV 2 i sin tid som chef på tv-stationen

Michael Dyrby erkender nu, at han bærer en del af ansvaret for den sexistiske kultur på TV 2, der bliver beskrevet i den ny discovery+-dokumentar 'MeToo: Sexisme Bag Skærmen', der har fået premiere på discovery+ i dag.

Det sker i et interview med B.T, hvor Dyrby siden 2017 har været ansvarshavende chefredaktør.

Til B.T. siger han dog, at han burde have set den sexisme, der bliver beskrevet i vidnesbyrd fra en lang række kvinder, i sin tid som chef på TV 2.

'Det er en ubehagelig beskrivelse af kulturen på TV 2, der står tilbage efter denne dokumentar. Det gør ondt at høre, hvordan flere kvinder har oplevet det. Jeg tager min del af ansvaret som nyhedsdirektør på TV 2, selvom det er flere år siden, jeg var ansat. Jeg var nyhedsdirektør i perioden 2002-2015 og burde have set den sexisme, som nu bliver beskrevet. Jeg så det ikke dengang, og det undskylder jeg for, som jeg også gjorde tidligere i år', lyder det i et skriftligt svar fra Michael Dyrby til mediet.

Efter sit svar til B.T. er Dyrby vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse. Her har han ligeledes krævet at svare på skrift.

'Når jer ser programmerne gør det bestemt indtryk. Det er et ubehageligt billede af TV 2, der tegnes, og det gør ondt at høre kvindernes beretninger', skriver han og fortsætter:

'Jeg må - selvom det er nogle år siden jeg forlod TV2 - tage min del af ansvaret. Jeg var nyhedschef i perioden 2002-2015 og jeg burde have set den sexisme, der bliver beskrevet. Det gjorde jeg ikke, det burde jeg, og det undskylder jeg for, som jeg gjorde tidligere i år', siger han videre.

En lang række nuværende og tidligere TV 2-ansatte står frem i dokumentaren. Foto: Discovery Networks

Han fortæller videre, at der rigtig nok har været en uhensigtsmæssig kultur på TV 2, hvor grænserne ikke var klare nok.

'TV2's kultur blev skabt i 90'erne, hvor arbejde og fritid flød sammen. Set med nutidens - og på flere punkter også med datidens øjne - blev det en kultur med for løse grænser. Det er tydeligt i dag, at der burde have været klare retningslinjer', skriver han og fortsætter:

'Jeg fortryder, at jeg - og TV2's øvrige ledelse - ikke gjorde mere'.

Dyrby ønsker ikke at kommentere konkrete forhold i dokumentaren - heller ikke om han er en af de chefer, der bliver omtalt i dokumentaren i anonymiseret form, hvilket Ekstra Bladet ellers har spurgt ind til.

Har ikke krænket nogen

Tidligere har Dyrby fortalt til B.T i en klumme, at han ikke er af den opfattelse, at han selv har været med til at krænke nogen i sin tid på TV 2.

- Jeg er af den overbevisning, at jeg ikke har krænket nogen direkte, men oplevelser ses jo forskelligt – selv mange år efter. Og jeg beklager selvfølgelig, hvis nogen sidder med den følelse. Jeg har lavet fejl, som jeg fortryder set i bagklogskabens klare lys, sagde han dengang.

Samtidig afviste han, at han har udnyttet sin magt over for kvinder på TV 2.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra TV 2, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.