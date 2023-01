Efter 15 år: Vært vender tilbage til DR

I næsten 10 år sagde tv-vært Morten Resen 'Go' morgen Danmark'.

Men i 2016 stoppede han sin tv-karriere for at prøve kræfter med iværksætterlivet - noget, der både har budt på underskud på både søvn - og pengefronten.

Men nu skal Morten Resen tilbage til mikrofonen. Denne gang på DR, hvor han stoppede for 15 år siden. Han bliver nemlig vært på en ny DR-podcast.

- Siden jeg stoppede som TV-vært i 2016 for at stifte min egen virksomhed, er jeg løbende blevet spurgt, om jeg ville lave radio og TV igen - også på DR. Som alt fra vært til chef, udtaler Resen i en pressemeddelelse udsendt af DR.

- Men jeg har stædigt holdt fast i, at det ville jeg altså ikke. Lige indtil ideen om denne podcast dukkede op. For lige dén gad jeg ret godt lave. Og nu hvor vi er i gang, så føles det godt at sige noget i en DR-mikrofon igen, selv efter 15 år, fortsætter Resen, der bliver vært på podcasten 'I kløerne på', der udspringer af DR-programmet 'Løvens hule.'

I 2016 droppede Morten Resen sin karriere som tv-vært efter næsten ti på TV 2's 'Go' Morgen Danmark'.

- Jeg syntes ikke, at jeg kunne blive ved med at holde til at skulle stå op kl. tre om natten, og jeg havde det sådan, at hvis jeg ikke følte, jeg kunne gøre det ordentligt længere, så ville jeg hellere stoppe og så finde ud af henad vejen, hvad søren jeg så skulle leve af, har Morten Resen før sagt til Ekstra Bladet om beslutningen om at stoppe som vært på det populære morgenprogram.

Siden har Resen startet virksomheden GoLittle, der siden starten har kørt med underskud - et syvcifret et af slagsen i 2021.