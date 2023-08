Efter 16 år: Vender tilbage som vært

Har man savnet lyden af Eddie Michels stemme i radioen, kan man godt begynde at glæde sig.

Den tidligere tv- og radiovært, som opnåede stor popularitet i 90'erne og 00'erne, er nemlig inden længe tilbage i radioen.

Fra 18. august skal han sammen med sin ven Dan Rachlin være vært på Classic FM på programmet 'Den bedste tid - Dan & venner', som sendes hver fredag eftermiddag.

Det oplyser JFM Lyd i en pressemeddelelse.

'Jeg er på toppen over, at Eddie har sagt ja til at lave radio igen og bliver del af holdet på Dan Rachlins nye program på Classic FM. De har en helt særlig kemi og en fantastisk humor, når de er sammen, og det glæder jeg mig til, at lytterne skal opleve hver fredag', siger Søren Bygbjerg, direktør for JFM Lyd, der står bag kanalen Classic FM samt en række andre kommercielle radiokanaler og podcasts.

Annonce:

Lang pause

Eddie Michel blev kendt som radiovært på Uptown og The Voice, inden han i 90erne slog igennem som tv-vært på både DR, TV 2 og TV3.

Han blev især kendt som vært på TV 2-programmet 'Greven på Hittegodset'.

Siden vendte Eddie Michel tilbage til radioen i perioder på P2, P3, Sky Radio og Radio 100. Men så lagde han radio og tv på hylden for at hellige sig jobbet som fotograf.

Nu vender han tilbage til sit udgangspunkt som radiovært efter 16 års pause. Jobbet som fotograf fortsætter han dog med.

'Jeg havde ALDRIG troet det, men nu vender jeg hjem til radioen. Endda med min gamle ven, Dan Rachlin. Eller rettere: Det er på grund af ham, jeg har sagt ja. Jeg og Dan har været kolleger flere gange gennem årerne, men vi har aldrig været værter i det samme program. Nu sker det endelig', siger Eddie Michel i pressemeddelelsen.

'Den bedste tid - Dan & venner' sendes om fredagen fra 15-18.