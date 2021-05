Efter 21 år: Har fået nok

I 21 år har Johnny Knoxville modtaget knubs i underholdningens tjeneste, men 'Jackass 4' bliver den sidste film i serien, hvor han byder sin krop til.

Det afslører Knoxville i et længere interview med GQ.

- Du kan kun tage en vidst antal chancer, før der sker noget, der ikke kan gøres om.

- Jeg føler, jeg har været ekstremt heldig med de chancer, jeg har taget, og at jeg stadig er i stand til gå rundt, siger den 50-årige vovehals til GQ.

Jackass-serien byder på vanvittige stunts og tåkrummende pranks, og optagelserne til fireren sendte da også allerede på andendagen Knoxville og makkeren Steve-O en tur forbi hospitalet tilbage i december, da de hoppede på et løbebånd i fuld fart.

Og alene under indspilningen af 'Action Point', som havde premiere i 2018, brækkede Knoxville en hånd, fik fire hjernerystelser, sprang en menisk, fik piskesmæld, mistede et par tænder og fik boret et søm ind over højre øje.

- Efter den film vidste jeg, at min stuntkarriere var under afvikling, siger Knoxville.

I 2008 endte Knoxville i wrestling-ringen med The Great Khali. Foto: Chris Weeks / Ritzau Scanpix

'Jackass' debuterede på MTV tilbage i 2000, hvor serien strakte sig over tre sæsoner og i alt 25 afsnit. Den første 'Jackass'-film havde premiere i 2002.

'Jackass 4' forventes at få premiere i slutningen af oktober.

'Action Point' kan lige nu streames på C More. Se her hvad måneden ellers byder på af actionfyldte premierer (+).