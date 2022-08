Efter 22 år: Nu er afløseren fundet

Efter en karriere på 22 år meddelte vejrvært Søren Jacobsen i sidste uge, at han stopper på DR Vejret.

Nu er den mangeårige værts afløser fundet, og det bliver vejrvært fra TV 2 Thomas Kaa Mørk, der skal træde ind i korpset af vejrværter på DR, oplyser mediehuset i en pressemeddelelse.

'Thomas er lige den vejrvært, vi søger, fordi han både er enormt vidende og formår at brænde igennem på skærmen. Hans vejrfaglighed og evne til at formidle betyder rigtig meget for den troværdighed, der er helt afgørende for DR Vejret, fordi rigtig mange danskere stoler på, hvad vejrværterne fortæller dem', siger underdirektør i DR Nyheder Anders Kern Boje i pressemeddelelsen og tilføjer:

'Og så er han super ambitiøs, i forhold til hvad den samlede vejrredaktion skal kunne i et DR, der blandt meget andet er i fuld gang med omstillingen til en mere digital fremtid. Derfor er han en helt oplagt arvtager for Søren.'

Søren Jacobsen begyndte i DR i 2000, men meddelte for nylig, at han stopper. Foto: Steen Klitgaard Jaacks/DR

Thomas Kaa Mørk har siden 2013 været vejrvært på TV 2. Han har også skrevet en lang række artikler om vejr og klima.

'‘Vores Vejr’ på DR1 er i mine øjne den perfekte platform, hvor man som vært kan være både faglig og oplysende for seerne, samtidig med at man leverer en brugbar og pålidelig vejrudsigt. Jeg glæder mig utrolig meget til at være med til at bringe DR Vejret endnu tættere på den enkelte danskers behov i hverdagen', siger Thomas Kaa Mørk i pressemeddelelsen.

Skal flytte

Jobskiftet betyder, at Thomas Kaa Mørk med sin hustru, Charlotte, og parrets datter, Marie, skal flytte fra hjemmet i Nordsjælland og til Aarhus-området.

'Vi er begge jyder, så derfor passer det os fint, at vi nu kan rykke vores lille familie tættere på rødderne', siger Thomas Kaa Mørk i pressemeddelelsen.

Søren Jacobsen forklarede, efter at det var kommet frem, at han skulle stoppe som vejrvært på DR, at det netop var jobbets placering i Aarhus, der gjorde udfaldet for hans beslutning.

I mange år blev DR-vejret nemlig sendt fra København, men siden 2018 er DR's vejrudsigter blevet sendt fra Aarhus.

- Jeg har aldrig lagt skjul på, at min tid i Aarhus var begrænset til mellem to og fem år, og det blev så til fire og et halvt år. Jeg føler, at nu er det rigtige tidspunkt at stoppe, sagde han i sidste uge til Billed-Bladet.

Thomas Kaa Mørk starter som vært på DR 1. oktober.