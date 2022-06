Efter 26 år: Nu er det slut

Hun får ikke løn som fortjent, så nu har 48-årige Neve Campbell skreget for sidste gang.

'Jeg kommer desværre ikke til at medvirke i den næste 'Scream'-film.'

'Som kvinde har jeg været nødt til at arbejde ekstremt hårdt i min karriere for at etablere min værdi, især når det kommer til 'Scream'. Jeg følte, at tilbuddet, der blev præsenteret for mig, ikke svarede til den værdi, jeg har tilført franchisen', udtaler Neve Campbell i en pressemeddelelse, skriver People.

Neve Campbell i den første 'Scream'-film fra 1996. Hun kommer ikke til at medvirke i den sjette film i horror-serien. Pr-foto

Neve Campbell har medvirket i samtlige fem 'Scream'-film. Den første havde premiere i 1996. Den sjette film i horror-serien forventes at få premiere i 2023.

'Det har været en meget svær beslutning at komme videre. Til alle mine 'Scream'-fans: jeg elsker jer. I har altid været så utrolig støttende over for mig. Jeg er evigt taknemmelig for jer og for, hvad denne franchise har givet mig gennem de sidste 25 år,' udtaler Neve Campbell.

Tilbage i februar sagde Campbell, at hun ville læse manuskriptet og mærke efter, hvordan hun følte.

Paramount Pictures har endnu ikke kommenteret stjernens farvel.

Neve Campbell trak sig efter de første 'Scream'-film være fra filmverdenen i Hollywood. Hvorfor kan du læse om her.

