Efter 31 år: DR dropper 'Disney Sjov'

I mere end tre årtier har børnefamilier samlet sig i sofaen foran fjerneren fredag aften og set alt fra 'Bubbi Bjørnene' og 'Peter Plys' til 'Chip & Chap' og 'Timon & Pumba'.

Men fra 2023 er det slut. DR dropper 'Disney Sjov'.

Fredag aften skal fortsat være et samlingspunkt for familien, og det skal det nye format 'FredagsTamTam' være garant for.

Det oplyser DR på et pressemøde, hvor public service-selskabet præsenterer ambitionerne for nye satsninger på børneområdet.

- DR ønsker at give de danske børnefamilier et stærkt animationstilbud, der både sikrer det bedste indhold fra ind- og udland og styrker afsættet i dansk og nordisk kultur og tradition. Markedet er nu modent til, at vi kan realisere denne ambition, siger DR's direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen, i en pressemeddelelse.

DR kalder det et markant kursskifte, som har været undervejs gennem noget tid.

- Jeg forventer, at det vil tage tid at opbygge denne portefølje. Men vi glæder os til at afsløre alt det nye animationsindhold, som den danske animationsbranche har i støbeskeen, tilføjer chefen for DR's Børn- og Ungeafdeling, Morten Skov.

Blandt de kommende danske animationsserier, der er i produktion og udvikling, er 'Karlas fantalastiske klasse', 'Mesterlige monsterbørn' og 'Den ustoppelige gule Yeti', der indeholder historier og tematikker, som afspejler børns hverdag og virkelighed, lyder det.

Ud over en række nye animationsserier vil der dog stadig sendes nostalgiske strejf som 'Tom & Jerry'.

'Disney Sjov' fortsætter frem til slutningen af 2022.

'FredagsTamTam' får premiere på DR1 6. januar 2023 og sendes fremover hver fredag klokken 19.

Trods det markante kursskifte sendes 'Disneys Juleshow' vanen tro 24. december, forsikrer DR.

