Efter 32 år: Nu kommer den

Det er tre årtier siden, at Eddie Murphy første gang rejste til Amerika i rollen som Akeem for at finde sin hustru.

Nu er skuespilleren dog tilbage i sin ikoniske rolle i 'Coming 2 America'.

I en ny trailer for filmen får vi et smugkig på, hvad opfølgeren til klassikeren kommer til at handle om.

Helt bemærkelsesværdigt har man fået fat i alle hovedkarakterne fra den første film til også at medvirke i toeren.

Filmen handler angiveligt om, at prins Akeem skal have sig en tronarving, og at han har en søn i Amerika. Derfor bliver han nødt til at vende tilbage til landet med sin tro væbner Semmi, der spilles af Arsenio Hall.

James Earl Jones, Shari Headley, John Amos og Louie Anderson er også tilbage i deres gamle roller.

Og man kan også glæde sig til at Eddie Murphy og Arsenio Hall spiller alle karaktererne i barbersalonen som i den første film.

‘Coming 2 America’ kommer på Amazon Prime 5. marts.

'Coming to America', udkom i 1988. Eddie Murphy og Arsenio Hall spillede begge fire forskellige roller i filmen, der var en kæmpe succes og indtjente omkring 300 millioner dollars på verdensplan. Budgettet var på 36 millioner dollars.

Selvom det er 32 år siden sidst, ligner de to skuespillere sig selv i den nye trailer. Foto: PR

Du kan se traileren til opfølgeren øverst i artiklen

Historisk beslutning: Storfilm får også premiere på stream

Stor-serie under angreb