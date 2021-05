Efter 32 år: Usikker fremtid for DR-program

DR er i gang med at overveje fremtiden for det 32 år gamle kulturprogram 'Troldspejlet'

'Troldspejlet' har været en del af dansk kultur i over 30 år. Her har hele Danmarks Jakob Stegelmann formidlet nyt og godt om alverdens computerspil, film og bøger.

Men den tid er måske ved at være slut. DR er i hvert fald ved at overveje, om programmet skal fortsætte i sit ellers vante tv-format.

Det bekræfter værten selv over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at de taler om fremtiden for 'Troldspejlet'. Men jeg ved ikke andet end det, siger den erfarne tv-person.

Vil kæmpe for video

Selvom det stadig er uvist, hvad der kommer til at ske med 'Troldspejlet', vil Jakob Stegelmann ikke bryde sig om at lave det uden billeder.

- Hvis der ikke er billeder på, så er det i sagens natur jo helt sort, fortæller han og fortsætter:

- Og det er jo ikke ideelt. Det er det bare ikke. Og jeg vil gøre, hvad jeg kan, for at 'Troldspejlet' fortsætter i det format, vi kender det for.

Jakob Stegelmann har været vært på programmet siden begyndelsen i 1989. Foto: Tobias Nicolai / Ritzau Scanpix

Fortsætter endnu på lyd

Jakob Stegelmann er stadig glad for at kunne holde liv i universet gennem podcast. Og det vil med sikkerhed fortsætte indtil årsskiftet, hvor podcast-kontrakten udløber.

- Jeg er glad for podcast. Det er fint. Men der skal altså bare billeder på, før det bliver rigtig godt. Især når man dækker de ting, vi gør.

På Twitter har tidligere programchef hos det nu nedlagte medie Radio24syv, Mads Brügger, udtrykt, at DR allerede har taget en beslutning.

Det er ude med 'Troldspejlet', som vi kender det på tv.

Men den kritik er Jakob Stegelmann ikke enig i.

- Jeg tolker det ikke så sort, som Mads Brügger gør. Men nu må vi se, fortæller han.

Ændrer kulturdækningen

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DR, men de er ikke vendt tilbage endnu.

Ifølge filmmagasinet Ekko er DR dog i gang med at lave en større reformering af deres kulturdækning.

Derfor nedlægges radioprogrammet 'Filmland' på P1 også ved udgangen af 2021 efter 19 år i sendefladen.

'Jeg kan bekræfte, at vi kigger på hele vores kulturdækning og hvordan vi skal turnere den næste år. Det arbejde er jeg i fuld gang med sammen med redaktionerne, og vi glæder os til at fortælle om det, når vi er tættere på målstregen,' skriver P1-chef Nikolai Thyssen i en e-mail til Ekko.