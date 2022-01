Efter 40 sejre: Slået ud efter rekord-stime

Siden november har de amerikanske tv-seere kunnet følge Amy Schneiders eventyr i fjernsynet.

Med sin enorme paratviden har hun udraderet den ene modstander efter den anden i quiz-showet Jeopardy.

Ingeniøren fra Oakland i Californien nuppede hele 40 sejre på stribe. Det er rekord for en kvinde.

Schneider kan også kalde sig for rekordholder i gevinstens samlede størrelse. Den transkønnede kvinde har vundet hele 1,4 millioner dollars - eller lige over ni millioner danske kroner - på sin bedrift i programmet.

Men nu er det slut. Rekord-stimen er blevet brudt af Rhone Talsma, en bibliotekar fra Chicago, der har sendt Amy Schneider ud af programmet.

Det var tæt løb inden det sidste spørgsmål, der afgjorde quizzen, skriver NBC.

De to duellanter var oppe i kategorien 'verdens lande'. Svaret, som værten som bekendt kommer med i Jeopardy, lød: 'Det eneste land som ender på h (på engelsk) og det tiende folkerigeste land i verden'.

Det havde Amy Schneider ikke noget bud på, mens Rhone Talsma sagde de famøse ord:

- Hvad er Bangladesh?

Det rigtige spørgsmål betød farvel til Schneider, der kaldte det en ære at have været med.

- At vide, at jeg er en af de bedste i det program, jeg har elsket, siden jeg var barn, og at vide at jeg nu er en del af historien, det er svært at rumme, sagde hun.

Den meste vindende nogensinde i amerikansk Jeopardy er Ken Jennings, der nu er vært på programmet. Han tog 74 sejre i træk.