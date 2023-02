Efter 43 år: 'Halløj på badehotellet' vender tilbage

Basil Fawlty er snart tilbage.

Mere end 40 år efter det sidste afsnit af 'Fawlty Towers' - som danske seerne bedre lærte at kende som 'Halløj på badehotellet' - arbejdes der netop nu på en ny omgang af den britiske komedieserie.

Det skriver flere medier - heriblandt Variety og Deadline.

John Cleese genoptager rollen som Basil Fawlty og skal igen skrive manuskript til serien, ligesom han gjorde til den originale omgang. Denne gang får han selskab af datteren Camilla, som også skal både skrive og medvirke.

Den nye serie kommer til at omhandle, hvordan Basil Fawlty håndterer den moderne verden, ligesom serien kommer til at udfolde hans forhold til datteren, som han netop har fundet ud af, at han har. Sammen skal de - ikke overraskende - drive et hotel.

John Cleese skal skrive serien med datteren Camilla, som han ses med her i 1989. Foto: Ralph Dominguez/MediaPunch/Ritzau Scanpix

Serien laves af amerikanske Castle Rock Television med producerne Matthew George, Rob Reiner, Michele Reiner og Derrick Rossi.

- Hvad jeg virkelig godt kan lide ved Matt er, at han - modsat mange andre producere - virkelig forstår den kreative proces. Da vi første mødte hinanden, kom han med en fremragende første idé, og så havde Matt, min datter Camilla og jeg den bedste kreative session, jeg kan huske, siger Cleese ifølge medierne.

Han tilføjer, at han glæder sig til at skabe den nye serie, og det samme gør datteren.

Den oprindelige 'Halløj på badehotellet' bestod af 12 episoder fordelt på to sæsoner i 1975 og 1979. Det sidste afsnit blev sendt på britisk tv 25. oktober 1979.

Det fremgår ikke, hvornår den nye sæson rammer skærmene, eller hvor mange afsnit de forventes at lave.