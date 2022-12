Efter abe-brøler: Hadbeskeder til kollega

Sidste uge havnede TV 2 News i en global shitstorm, efter 'News & Co'-værten Christian Høgh Andersen fik lavet en noget uheldig overgang mellem familiesammenholdet på det marokkanske landshold og et billede af en abefamilie.

Et udklip fra udsendelsen, der er blevet kaldt racistisk, er gået verden rundt, og senest har TV 2 indsat vagter på sine adresser, efter det er væltet ind med trusler.

Men kollegaerne bakker TV 2-værten op og fortæller om den konstante frygt for at dumme sig direkte i fjernsynet, og hvordan den globale shitstorm også har fundet vej til egne sociale medier.

Den mangeårige TV 2-vært Janni Pedersen har fået hadbeskeder, selvom hun ikke havde noget med den uheldige udtalelse at gøre. Foto: Emil Agerskov

'Skam dig, kælling'

Ligesom Christian Høgh Andersen har tv-værten Janni Pedersen været mange år på TV 2.

Og selvom hun slet ikke var en del af den omtalte udsendelse, har hun alligevel mærket vreden på egen krop.

- Jeg kan konstatere, at der er en masse fra udlandet, der sikkert har søgt på alt med 'TV 2', og det betyder, at jeg har fået en masse hadske beskeder fra folk, jeg ikke kender. Der er en, der har skrevet 'shame on you, bitch', og folk sender abe og grise-emojis og alt muligt til mig, siger hun til Ekstra Bladet.

'Tillykke, du har vanæret dit lands navn, det værste tv-medie jeg nogensinde har set. Racist, jeg håber, dine forældre elsker dig. UPS, du har måske ikke nogen?', skriver én bruger i en kommentar til et billede på Janni Pedersens Instagram-profil. Foto: Janni Pedersen/Instagram

'Skam dig, kælling', lyder en anden hadbesked, der er havnet i Janni Pedersens kommentarspor på Instagram. Foto: Janni Pedersen/Instagram

Ifølge Janni Pedersen vidner sagen om, at man altid skal veje sine ord nøje som nyhedsvært.

- På de her sider på sociale medier er der jo ingen, der har set hele interviewet og fået det oversat . Derfor stiller det endnu større krav til os i dag, fordi én fejl eller fortalelse på fire sekunder kan oversættes og deles over hele verden. Det skal vi være utroligt bevidste om, når vi sidder derinde. Det har betydet, at alle os studieværter lige er blevet hanket op i igen og er blevet gjort opmærksomme på, at det, vi siger og gør, har en betydning for rigtig mange mennesker, siger hun.

Samtidig bakker hun fuldstændig op om sin kollega, der ligesom TV 2 har undskyldt for den 'forkerte og stødende' sammenligning.

- Christian Høgh Andersen har siddet derinde i over ti år og lavet timevis af fjernsyn med fine overgange, og han er det mest lune og ordentlige menneske, jeg kender. Derfor er det også voldsomt, at det lige er ham, der havner i det her. For jeg ved, at han er et ordentligt menneske og en ordentlig journalist, siger Janni Pedersen.

Det er altid en frygt at komme til at sige noget forkert direkte i fjernsynet, siger DR-værten Mette Bluhme Rieck. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

- Ondt i maven

Ligesom Janni Pedersen er der opbakning til tv-kollegaen fra Mette Bluhme Rieck, der blandt andet er kendt fra 'Aftenshowet' og 'Danmarks næste klassiker'. For hun kan sætte sig ind i, hvor svært det kan være at gøre alting rigtigt, når man sender direkte.

- Jeg er 2000 procent sikker på, at Christian ikke har ment noget med det. Når man sender live-tv, ved man nogle gange ikke, hvad der kommer bagefter. Vi frygter jo allesammen, at man kommer til at sige noget, man normalt overhovedet ikke kunne drømme om at sige, men som sker, fordi alting er live. Det er helt forfærdeligt, og jeg er sikker på, at han er den, der har det værst over det, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg får helt ondt i maven, når jeg ser, at sådan noget er sket for en kollega, for det er ved gud ikke intentionen, det er jeg helt sikker på.