Efter abe-brøler: Kendt debattør forsvarer udskældt tv-vært

Anne Sophia Hermansen kommenterer nu på historien om tv-værten Christian Høgh Andersen, der på live tv fik sammenlignet de marokkanske VM-spilleres familiesammenhold med et abebillede. Hun undres over folks krænkelsesparathed og sætter fokus på begrebet 'hyggeracisme'

Man kan efter et øjebliks uforsigtighed komme galt afsted rent verbalt, når man sender live tv.

Det har den erfarne TV 2 News-studievært Christian Høgh Andersen mærket på den hårde måde.

Ekstra Bladet skrev i går historien om en brøler, han begik for åben skærm 12. december, og som har fået både folk på Twitter og en række herboende dansk-marokkanere op at køre.

Her fik Høgh utilsigtet sammenlignet et billede af omklamrende aber med det familiesammenhold, de marokkanske fodboldspillere har vist ved det netop overståede VM.

Tvivler

Men hvad handlede bemærkningen egentlig om - familiesammenhold eller udseende? Og vigtigst af alt: Var den racistisk?

Det spørgsmål stiller den kendte debattør Anne Sophia Hermansen i en klumme i weekendavisen, hvor hun forsvarer TV 2 News-værten:

'Den (bemærkningen, red.) handler om det første. Er det racistisk at sammenligne den måde, som mennesker og aber holder sammen, og hvis det er, hvorfor? Og gælder det da for alle dyrearter? Ville hans udtalelse også være blevet kategoriseret som racistisk, hvis vi havde set et foto af løver, sneleoparder, kolibrier eller delfiner? Og ville han i øvrigt være blevet kaldt racist, hvis indslaget havde omhandlet danske eller tyske fodboldspillere? Jeg tillader mig at tvivle', skriver Anne Sophia Hermansen.

Hermansen mener, at Christian Høgh Andersen har en håndsky ledelse i ryggen, der er mere villig til at smide en medarbejder under bussen end til at vise ham tillid. Foto: Sofie Wraber

Hun beskriver, hvordan det ifølge hende er typisk for denne slags sager, at det åbenbart 'kribler i fingrene på de identitetspolitisk korrekte' efter at påpege racistiske sammenligninger, som de så kan udskamme for bagefter.

For hvis noget føles racistisk, ja, så er det åbenbart racistisk, lyder det.

Og den berørte vært selv? Han lagde sig fladt ned og undskyldte, ligesom TV 2 gik offentligt ud med en dyb beklagelse, hvilket undrer debattøren dybt.

