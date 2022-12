Efter abebrøler: TV 2 indsætter vagter

Overgangen mellem Marokko-snak og dyrebilleder faldt mildest talt skævt ud for Christian Høgh Andersen i TV 2-programmet 'News & Co.' mandag 12. december.

- Det er lidt i forlængelse af snakken om Marokko, der samler familien i Qatar, så har vi også en dyrefamilie her, der er samlet måske for at holde varmen og ... øøh, det er også et flot billede af de her næseæber, lød den uheldige sammenligning, der er blevet kaldt racistisk, og som både Christian Høgh Andersen og TV 2 efterfølgende har undskyldt.

Men sagen stopper ikke her, for truslerne er åbenbart væltet ind hos TV 2, der både har været i kontakt med politiet og af sikkerhedshensyn har indsat vagter ved TV 2's bygnigner.

Det skriver Journalisten.

'Af forsigtighedshensyn har TV 2 aktiveret sit beredskab, og der er derfor vagter på kontorerne. Det er der, fordi TV 2 tager medarbejdernes sikkerhed alvorligt', skriver TV 2 i en skriftlig kommentar til Journalisten.

TV 2 oplyser til mediet, at trusselsniveauet dog ifølge politiet ikke er øget på baggrund af episoden.

Siden 12. december har historien om den racistiske sammenligning kørt verden rundt. I løbet af weekenden bredte klippet fra programmet sig på sociale medier, og både Al Jazeera og Morocco World News har taget historien op, skriver Journalisten.

Tager afstand

Efter at klippet begyndte at florere fredag, var både TV 2, Christian Høgh Andersen og programmets anden vært, Søren Lippert, hurtige til at lægge sig fladt ned og tage afstand fra sammenligningen.

'Jeg er virkelig ked af, at jeg fik lavet en helt forfejlet sammenligning. Det har på intet tidspunkt været min intention, men det er både forkert og stødende, og det vil jeg gerne sige undskyld for', skriver den erfarne nyhedsvært Christian Høgh Andersen i en udtalelse, som han også uddyber på Facebook.

TV 2-værten Christian Høgh Andersen går nu verden rundt med sin racistiske sammenligning, som han efterfølgende har undskyldt for. Foto: Sofia Wraber

Fra chefredaktøren på TV 2, Anne Mette Svane, lød det:

'Vi undskylder, at en vært på TV 2 News kom med en kommentar, der både er forkert og stødende. Selvom det absolut ikke var hensigten fra værten, så er det en bemærkning, som både vores vært og hele TV 2 tager afstand fra. Det her var en klar fejl, det siger vi undskyld for, og det tager vi med i det videre arbejde på redaktionen'.

Tv-værten Søren Lippert, der holder det famøse abebillede i det bredt delte klip, tog både afstand fra udtalelsen fra sin kollega - og understregede, at den altså ikke kom fra ham selv.

'Jeg er personen, der holder billedet, men jeg giver ikke den upassende kommentar. Men selv om den var uforsætlig, var kommentaren i programmet ikke okay', skrev han på Twitter:

Sagen, der altså nu har medført øget sikkerhed hos TV 2, kommer, kun få uger efter at også fodboldkommentatoren Thomas Kristensen kom i stormvejr, efter at han havde sammenlignet den sorte fodboldspiller Romelu Lukaku med abemonstret King Kong.