Efter 'Bachelor'-drama: - Jeg har spildt min tid

ADVARSEL: Hvis du ikke vil vide, hvad der sker i aftenens afsnit af realityprogrammet 'Bachelor', skal du ikke læse videre.

I aftenens afsnit af 'Bachelor' er det en noget oprørt Francesca, der forlader villaen og Caribien, da hun ikke får den sidste rose.

- Jeg er kommet her med mit hjerte. Jeg føler, at det har været et spil. Det, synes jeg, er tarveligt. Jeg har sat min tid af til jer. Det er jeg skuffet over, siger Francesca til de to bachelorer inden hun forlader programmet.

Til Ekstra Bladet fortæller Francesca, at hun fra starten af havde besluttet sig for, at hun ikke ville give nogle af fyrene en rose ved aftenens roceceremoni.

Francesca kom i første omgang til Caribien for Philips skyld. Foto: Lotta Lemche/tv 2

Han tog røven på mig

Men hun endte alligevel med at give Philip sin rose, og dermed valgte hun ham til og Kasper fra. Det var desværre ikke gengældt.

- Det kom helt bag på mig, hvis jeg skal være ærlig. Jeg har ikke følt en relation til dem. Jeg er ikke kommet tættere på dem. Philip kom i vores villa dagen før, hvor jeg fik en snak med ham omkring situationen, hvor han så sagde, at jeg skulle give ham min rose, fordi han gerne ville have mere tid med mig, siger Francesca til Ekstra Bladet.

Francesca fortæller, at Philip havde lovet hende endnu en date, hvis han fik en rose af mig.

- Der er nogle ting, der ikke bliver vist, så det ser ud som om, jeg blev afvist. Det gjorde jeg ikke. Jeg ville se, om Philip var en mand, der var troværdig. Men nu ser det ud som om, jeg blev afvist. Det var hårdt at se. Han valgte at tage røven på mig. Det, synes jeg, er tarveligt, siger Francesca.

Foto: Lotta Lemche/tv 2

Har spildt min tid

Francesca lægger ikke skjul på, at hun føler, at drengene har holdt hende hen i villaen, og at hun ventede med stor tålmodighed for at komme på dates.

- Jeg må være ærlig og sige, at jeg føler, jeg har spildt min tid, fordi de blev ved med at love mig ting. Jeg ventede hele tiden, og der skete ikke noget. Det er lidt tarveligt, at de tog røven på mig, siger Francesca.

Francesca har endnu ikke fundet kærligheden hjemme i Danmark.

Hvad tjener man på at være med i 'Bachelor'?. Det gør Casper Berthelsen, der var med i sidste års sæson som bachelor, dig klogere på her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvorfor boller alle med hinanden i reality-miljøet? De er 'starstruck' over at møde hinanden, mener to af årets deltagere i 'Ex on the beach', der medvirker i ugens udgave af 'Der er brev'.