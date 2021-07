Efter 'Bachelor': Holdt kærlighed hemmeligt i otte måneder

De fandt hinanden og kærligheden i Grækenland under optagelserne til 'Bachelor'. Bolette fik Jaffers sidste rose, og sammen kunne de hånd i hånd forlade Rhodos og rejse hjem mod Danmark.

Og det var ikke kun under varmere himmelstrøg, at der var amoriner i luften. Siden de satte fødderne på dansk jord i starten af november, har de været uadskillelige.

Da Ekstra Bladet fanger Jaffer over telefonen, kan han lykkeligt fortælle, at de har holdt kontakten ved lige og i dag er kærester.

- Det går fantastisk. Vi kom hjem i starten af november, og nu er vi i juli måned og er stadig sammen, siger Jaffer til Ekstra Bladet.

- Bor i sammen nu?

- Det gør vi faktisk. Vi flyttede sammen for næsten to måneder siden. Vi har fundet noget sammen, vi bor i, siger Jaffer.

- Det hele er lige, som det skal være, fortæller Bolette.

Foto: Lotta Lemche/TV2

Vi var undercover

Parret kom hjem sidste år i november og har derfor måttet holde deres kærlighed hemmelig.

- Det var fucking svært. Vi har gjort det bedste, vi kunne. Vi gik nærmeste ikke uden for en dør sammen, vi kunne ikke engang handle sammen. Vi har haft god maskering på. Bolette har haft bøllehat og solbriller på. Jeg har haft hættetrøje på og håret sat op, fortæller Jaffer og tilføjer, at det bliver helt fantastisk at kunne vise Bolette frem.

Til Realityawards i juni var Bolette afsted uden Jaffer.

Også Bolette glæder sig til at kunne offentliggøre, at hun og Jaffer danner par.

- Når man er forelsket og har fundet en, man er vild med, har man jo lyst til at råbe ud til hele verden, hvem der er ens kæreste og vise ham frem. Det har været otte lange måneder, hvor vi ikke har måttet sige noget, og det har været hemmeligt. Det har ikke været det fedeste, siger Bolette til Ekstra Bladet.

- Hvordan har det været, efter I kom hjem?

- Jeg har skilt det hele meget ad. Hvad der skete i bachelor og det, der er sket herhjemme efterfølgende. Det har jeg gjort, for at jeg ikke skulle blive ked af at se Jaffer med andre. Men jeg kan da godt mærke, at det aldrig er fedt, at ens kæreste siger til andre piger, at de er smukke og dejlige. Men det er jo forventeligt. Jeg havde heller ikke forventet, at han ikke havde sagt noget pænt til de andre piger, siger hun.

Bolette fik Jaffers sidste rose. Foto: Lotta Lemche / TV 2

Vant til at dele

- Du har jo været vant til at dele ham, hvordan har det været at have ham for sig selv?

- I starten sagde jeg for sjov til ham, at det var okay, hvis han datede en eller to andre, fordi jeg alligevel var vant til at dele ham med så mange andre. Men det føles mere normalt at have ham for mig selv, siger Bolette.

Parret fortæller, at de nyder tilværelsen sammen og tager en dag ad gangen.

Louise, Stine, Kirstine og Uyen var de sidste fire kvinder, der måtte rejse fra 'Bachelor'-eventyret på Rhodos uden en sidste rose. I dag har flere af dem fundet kærligheden hjemme i Danmark i stedet.

I ekstra-afsnittet af 'Bachelor', der kan ses på TV 2 Play 20. juli, fortæller Jaffer og Bolette om deres forhold. Her kan du også høre mere om, hvad der skete mellem Casper og Michaela, da de kom hjem til Danmark.